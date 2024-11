Federico Coria y Diego Forlán debutan en el Challenger de Montevideo

El esperado debut de la dupla formada por Federico Coria y el ex futbolista uruguayo Diego Forlán en el Challenger de Montevideo será este miércoles

El esperado debut de la dupla formada por Federico Coria y el ex futbolista uruguayo Diego Forlán en el Challenger de Montevideo será este miércoles 13 de noviembre, no antes de las 20 y con TV por Disney+.

Arias, de 31 años, fue 440 en singles y en dupla con Zeballos han sido finalistas en torneos Challenger y semifinalistas en el ATP de Córdoba.

"En dobles uno espera la ayuda del compañero, mientras que uno va a tratar de estar lo más activo posible para pasarla bien y disfrutar", expresó el ex goleador de Independiente, Manchester United y Atlético de Madrid, entre otros clubes.

"La verdad es que hay un nivel muy alto, yo juego en la categoría +45 con chicos que sumaron puntos ATP o dan clases de tenis. Mi idea es seguir jugando ahí aunque a veces se hace difícil con los viajes y la familia", contó Forlán quien jugó al tenis de chico y aunque ahora compite en tenis ya tiene 45 años.

"Me preparo de la mejor manera posible, pero tengo claro que no estoy al nivel de los jugadores profesionales. Hay una diferencia de edad importante, aunque físicamente me sienta bien, y es otro deporte" (Diego Forlán)

Federico Coria, muy activo en redes sociales y como youtuber, es el 3er. favorito del cuadro de singles, debutó este martes venciendo a lituano Vilius Gaubas (6-3 y 7-6) y en la segunda ronda jugará con Lautaro Midón, surgido desde la qualy.