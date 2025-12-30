Uno Santa Fe | Ovación | Federico Vera

Federico Vera se convertirá en refuerzo de Huracán

Independiente llegó a un acuerdo con Huracán para ceder a préstamo por un año al lateral derecho Federico Vera

30 de diciembre 2025 · 11:18hs
Federico Vera se convirtió en refuerzo de Huracán.

Federico Vera se convirtió en refuerzo de Huracán.

El lateral derecho Federico Vera, quien había llegado a Independiente en agosto de 2024 desde Unión, se marcharía a préstamo a Huracán, luego de que ambas instituciones llegaran a un acuerdo.

Vera jugará en Huracán

Si bien todavía faltan acordar algunos detalles, como el salario del jugador, la negociación está muy avanzada y todo indica que en los próximos días se cerrará la cesión por los próximos 12 meses y con una opción de compra a determinar.

El jugador de 27 años fue titular durante todo el Apertura con Julio Vaccari, pero desde la llegada de Gustavo Quinteros fue relegado y perdió el puesto con Leonardo Godoy, por lo que buscará sumar minutos en el conjunto de Diego Martínez.

Vera disputó 54 partidos con la camiseta del conjunto de Avellaneda y no marcó goles, pero tampoco pudo cumplir con las expectativas que había puestas en él tras su llegada después de un destacado paso por el Tatengue, donde acumuló 136 presentaciones y un tanto.

Federico Vera Huracán Independiente
Noticias relacionadas
Tomás Galván, quien pasó por Colón en 2023, finalizó su préstamo con Vélez y se quedará en River.

El exColón Tomás Galván vuelve a River y será considerado por Gallardo

colon mantiene el rumbo de cara a la proxima temporada

Colón mantiene el rumbo de cara a la próxima temporada

Eduardo Domínguez renovó contrato con Estudiantes.

Estudiantes confirmó la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

Franco Mastantuono seguirá en Real Madrid.

Napoli preguntó por Mastantuono y Real Madrid no está dispuesto a cederlo

Lo último

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Último Momento
Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Ovación
El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Unión vive el día D por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Unión vive el "día D" por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe