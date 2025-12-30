Federico Vera se convertirá en refuerzo de Huracán

Independiente llegó a un acuerdo con Huracán para ceder a préstamo por un año al lateral derecho Federico Vera

El lateral derecho Federico Vera, quien había llegado a Independiente en agosto de 2024 desde Unión, se marcharía a préstamo a Huracán, luego de que ambas instituciones llegaran a un acuerdo.

Si bien todavía faltan acordar algunos detalles, como el salario del jugador, la negociación está muy avanzada y todo indica que en los próximos días se cerrará la cesión por los próximos 12 meses y con una opción de compra a determinar.

El jugador de 27 años fue titular durante todo el Apertura con Julio Vaccari, pero desde la llegada de Gustavo Quinteros fue relegado y perdió el puesto con Leonardo Godoy, por lo que buscará sumar minutos en el conjunto de Diego Martínez.

Vera disputó 54 partidos con la camiseta del conjunto de Avellaneda y no marcó goles, pero tampoco pudo cumplir con las expectativas que había puestas en él tras su llegada después de un destacado paso por el Tatengue, donde acumuló 136 presentaciones y un tanto.