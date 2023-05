Ferro confirmó a Cordon como DT hasta 2024

El entrenador que se hizo cargo del equipo hace cinco fechas tras la salida de Juan Manuel Sara, afirmó que "no hace falta decir cuál es el objetivo del torneo; lo sé perfectamente y es algo que no me preocupa, sino que me ocupa", al aludir al objetivo del ascenso.

Ferro, bajo la conducción de Cordon, ganó tres partidos, empató uno y perdió uno, y el próximo domingo recibirá a Atlanta por la decimocuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El DT estará acompañado por Luciano Guiñazú y Claudio Valz, como ayudantes, y Fabián Cancelarich, como entrenador de arqueros.