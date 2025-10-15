Uno Santa Fe | Ovación | Ferro

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

El equipo de Caballito festejó, nuevamente, ante San Martín por 69 a 66. Emiliano Lezcano fue la figura con 18 puntos y 4 rebotes.

Ovación

Por Ovación

15 de octubre 2025 · 07:51hs
Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Ferro festejó, nuevamente, ante San Martín de Corrientes por 69 a 66, en Caballito, en la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional. Emiliano Lezcano fue la figura con 18 puntos y 4 rebotes.

Ferro, a paso ganador ante San Martín

El primer cuarto les sonrió a los locales que, con buenas defensas y contragolpes certeros, lograron sacar una buena ventaja de ocho puntos. Los correntinos reaccionaron en el segundo cuarto, ajustaron su defensa (dejando a ferro en 0 puntos por cinco minutos de juego) y con veloces ataques. Con todo más parejo, Ferro se aprovechó de la ventaja sacada en el comienzo y se fue al descanso 36-31 arriba.

En el complemento la sequía de Ferro se mantuvo, producto de buenas defensas Rojinegras, pero la paridad continuó. Los de Revidatti se mantuvieron en pelea y pasaron al frente, pero con una seguidilla de ataques efectivos los de Fernández volvieron a liderar el tanteador. Con un cierre infartante, el triunfo fue Verdolaga por 69-66.

Informe y fotos: Prensa Ferro.

Ferro Liga Nacional Caballito
Noticias relacionadas
rivadavia dio el golpe en el felix colombo en el oficial prefederal

Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

cuando y contra quien vuelve a jugar la seleccion argentina antes de fin de ano

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina antes de fin de año

la sub 20 buscara ante colombia meterse en la final del mundial de chile

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

scaloni, tras la goleada argentina ante puerto rico: sirve para probar jugadores

Scaloni, tras la goleada argentina ante Puerto Rico: "Sirve para probar jugadores"

Lo último

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Último Momento
Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Quimsa volvió al triunfo frente a Atenas en la Liga Nacional

Quimsa volvió al triunfo frente a Atenas en la Liga Nacional

Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

Ovación
Argentina se floreó en Miami ante Puerto Rico en otro amistoso rumbo al Mundial

Argentina se floreó en Miami ante Puerto Rico en otro amistoso rumbo al Mundial

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

Medrán: Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar

Medrán: "Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar"

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos