Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional El equipo de Caballito festejó, nuevamente, ante San Martín por 69 a 66. Emiliano Lezcano fue la figura con 18 puntos y 4 rebotes. Por Ovación 15 de octubre 2025 · 07:51hs

Ferro festejó, nuevamente, ante San Martín de Corrientes por 69 a 66, en Caballito, en la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional. Emiliano Lezcano fue la figura con 18 puntos y 4 rebotes.

Ferro, a paso ganador ante San Martín El primer cuarto les sonrió a los locales que, con buenas defensas y contragolpes certeros, lograron sacar una buena ventaja de ocho puntos. Los correntinos reaccionaron en el segundo cuarto, ajustaron su defensa (dejando a ferro en 0 puntos por cinco minutos de juego) y con veloces ataques. Con todo más parejo, Ferro se aprovechó de la ventaja sacada en el comienzo y se fue al descanso 36-31 arriba.

En el complemento la sequía de Ferro se mantuvo, producto de buenas defensas Rojinegras, pero la paridad continuó. Los de Revidatti se mantuvieron en pelea y pasaron al frente, pero con una seguidilla de ataques efectivos los de Fernández volvieron a liderar el tanteador. Con un cierre infartante, el triunfo fue Verdolaga por 69-66. Informe y fotos: Prensa Ferro.