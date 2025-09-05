Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 16 del campeonato mundial de Fórmula 1.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, luego de magros resultados, este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, que inicia con las prácticas libres.

La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autódromo Nacional de Monza.

Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora son las prácticas del Gran Premio de Italia

El GP de Italia inicia este viernes desde las 8.30 horas de la Argentina con las prácticas libres.

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

