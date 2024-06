Franco Godoy: "A fines de noviembre volveré en Aldosivi para pelear el ascenso"

Cuándo podrá volver Paloma Godoy en Aldosivi

Hay que recordar que Godoy terminó lesionado después de una descalificadora patada que le propinó Julián Fuyana, defensor del elenco rafaelino.

Los tiempos que le demandará la rehabilitación no están claros. Como tampoco si podrá volver a jugar con Aldosivi este año. Franco Godoy llegó a préstamo desde Unión de Santa Fe y el vínculo expirará en diciembre.

Qué dijo Franco Godoy sobre su regreso en Aldosivi

Franco Godoy, por su parte, habló con

"Ayer al mediodía pasé por cirugía y hoy ya estamos en casa. A la jugada no la volví a ver, no se con que intención fue Julián (Fuyana), me fue a ver al hospital, ya pasó lo peor".

"Ya estoy pensando en la recuperación. Me acomodaron la tibia, me pusieron un clavo y hay que esperar que encalle. Hay que fortalecer el hueso. Son unos dos meses y medio o tres y luego volver. A fines de noviembre voy a estar para pelear el ascenso"