Franco Pierangeli, la gran sorpresa en el seleccionado de Seven de la USR

Un sanvicentino en el seleccionado de Seven

El seleccionado de Seven de la Unión Santafesina de Rugby afrontó el certamen disputado en la ciudad de Paraná en su gran mayoría con un equipo renovado, y con apenas un puñado de jugadores experimentados. Entre ellos estuvo Franco Pierangeli de Brown de San Vicente. "En lo personal, el haber integrando el seleccionado de seven es una situación muy linda, muy contento por el club que represento. Agradezco el apoyo de mi familia, que me acompaña a todos lados, y me encontré con un montón de chicos nuevos que no conocía y eso obviamente lo voy a recordar siempre" le dijo el back a UNO Santa Fe.

Seven2.jpg El medio scrum de Brown de San Vicente tuvo un destacado desempeño en el combinado de juego reducido.

El jugador de Atlético Brown de San Vicente indicó que "la verdad es que las sensaciones fueron muy buenas, y muy positivas todas. Armamos un grupo espectacular con los chicos, y eso es lo lindo que tiene este deporte. En lo deportivo terminamos en el octavo lugar, la mayoría de los jugadores de 21 ó 22 años, y eso fue algo muy positivo. Jugamos cinco partidos, de los cuales arrancamos venciendo a Uruguay, y que fue cuando apretamos el acelerador y vimos que podíamos".

"Posteriormente a ese buen comienzo nos tocó un equipo muy fuerte como Tucumán. Ya sabemos lo que son, por lo que tratamos de no respetarlos, creer en nosotros, se nos dio el resultado. Después ajustamos algunas cuestiones, y pudimos vencer a Misiones, y lo sacamos adelante" afirmó el medio scrum sanvicentino.

Seven3.jpg Cable junto al resto del plantel santafesino que afrontó el Seven de la República.

Cable, una sorpresa en el Seven de la República

Franco tiene 26 años, es profesor de educación física, y le dicen Cable. "Sucede que de chico jugaba al futbol metía muchas patadas, y me pusieron cable pelado, después me quedó cable nada más". Un muy buen jugador, que para muchos de lo que lo vieron jugar en la capital entrerriana fue toda un sopresa por su buen desempeño. Para varios fue una sorpresa, pero para otros refrendó sus excelentes condiciones.

Uno de los jugadores más experimentados que tuvo la escuadra conducida por Pablo Pfirter aseguró que "Con Entre Ríos quedamos 36 a 19, en la última jugada teníamos la posesión de la pelota, la perdimos y fue try de ellos, y no pudimos clasificar a la final de la copa de Plata. Igualmente, eso habla a las claras de la falta de experiencia. Todo sirve, y tratamos de sacar cosas positivas que nos van a servir para más adelante".

Seven4.jpg Franco junto a su familia, a quien agradeció el apoyo por haberlo acompañado a jugar en Paraná.

"Con San Juan sucedió que nos encontramos con un equipo muy duro, nos jugaron en contra los nervios. En el primer tiempo no tuvimos mucho la pelota, y en el seven cuando no tenés posesión se hace muy difícil jugar. Así que nos convirtieron un par de tries en el primer tiempo, tres o cuatro, y después en el segundo, recuperamos la pelota, pudimos plasmar el sistema, nos acercamos un poco, pero no llegamos con el tiempo de juego" explicó Cable.

Ante la consulta de cómo fue la temporada para el plantel superior de Brown de San Vicente, el 9 del verde y blanco, comentó que "En cuanto al equipo de primera de Brown, no pudimos cumplir con el primer objetivo, que era acceder a jugar la Reclasificación, tuvimos muchos lesionados, somos un plantel que no tiene mucha cantidad de jugadores, y eso se notó. Después en la segunda mitad, pudimos recuperar algunos, pero no nos alcanzó para poder clasificar y jugamos el TRL de pre-reserva, y lo pudimos ganar, algo muy lindo para el club".