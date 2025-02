Gabriela Sabatini jugó un partido exhibición en el Argentina Open

LEER MÁS: Cerúndolo y Fonseca definen el Argentina Open

La exhibición le dio la merecida chance a Fernández jugar en su país después de 16 años y ser reconocido por el público local. El cordobés venció al español Daniel Caverzaschi, número 10 del mundo, en un set que finalizó 7-6 (3).

Luego, Gaby Sabatini, la ex número 3 del mundo y ganadora del US Open 1990, se sumó a Gusti mientras que Gisela Dulko, ex número uno en dobles, jugó junto al español. El match tie break se lo llevaron los argentinos por 10-4 con las tribunas colmadas.