Galtier, DT de Messi en el PSG, en un escándalo por racista

La versión del periodista Romain Molina se sustenta en un supuesto correo electrónico del ex Director de Fútbol de Niza, Julien Fournier, en el que se quejó ante los dueños del club porque Galtier le había dicho que "no quería más negros y musulmanes en el equipo porque no se correspondían con la identidad de la ciudad".

"Has construido un equipo de escoria. Solo hay negros y la mitad está en la mezquita los viernes", habría expresado el entrenador de 56 años y con experiencia en Olympique de Marsella, Saint Etienne y Lille, entre otros equipos.

La difusión de los supuestos dichos del entrenador generaron un sismo en la dirigencia de Paris Saint Germain encabezada por el qatarí Nasser Al-Khelaifi ya que Galtier también se habría referido a los musulmanes.

Los hinchas de PSG, organizados como el grupo "Collectif Ultras Paris", exigieron el despido de Galtier mediante un comunicado.

Durante las horas posteriores, Galtier se pronunció a través de su abogado que negó todas las "difamaciones" en su contra.