Gary Medel fue presentado como flamante refuerzo de Boca

"Me siento muy feliz y muy convencido con lo que quiero hacer aquí en Boca. Espero dar lo mejor. Entregarme al 100% al club como lo he hecho en todos los clubes. En este momento y en esta etapa de mi carrera quiero disfrutar, como lo dijo Román. Quiero entregar toda mi experiencia y jerarquía, eso lo tengo que demostrar dentro y fuera de la cancha y espero hacerlo de esa manera", iniciaba el volante chileno de 36 años.

Medel, quien tuvo un paso por el club en 2010, explicó el motivo de su llegada y lo que le atrajo nuevamente al Xeneize en este punto de su histórica carrera. "¿Lo que me sedujo? El club, obviamente. Un club gigante como Boca Juniors, quién no va a venir a disfrutar, a vivir aquí en este gran club es lo que me motivó. También el fútbol argentino es muy competitivo, quiero seguir en la competencia, quiero seguir compitiendo a gran nivel y poder demostrar que estoy para ello".

El Pitbull también se mostró abierto a cualquiera sea el posicionamiento que elija Diego Martínez para él, debido a su versatilidad para poder ser volante central (como lo hizo durante casi toda su carrera) como también de defensor, rol en el que incursionó en el último tiempo. "Yo estoy disponible para Boca Juniors, primero que todo. Vengo a competir, me acomodo en todas las posiciones. En Vasco da Gama estaba jugando de central pero también me pusieron de volante. Estoy disponible para todo".

El volante central campeón de dos Copa América con Chile reveló cómo fue el armado con Román para concretar su retorno al club y explicó en qué momento de su carrera se encuentra a sus 36 años. "Fue algo muy simple, él me quería y yo también, las dos partes teníamos las mismas ganas, la misma ilusión y vamos a tratar de demostrar dentro y fuera de la cancha lo que es para servirle a Boca Juniors. Estoy bien físicamente, mentalmente, con muchas ganas de jugar, de competir, de darle lo mejor a todo el mundo así que feliz".