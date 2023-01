Germán Conti, quien sonó en Colón, podría jugar en España

Germán Conti no tuvo la carrera que soñó cuando salió de Colón y recaló en Benfica. Es que el equipo de Portugal le abría las puertas del Viejo Continente, pero no pudo tener continuidad y fue así que terminó saliendo a préstamo a Atlas de México primero, y luego a Bahía y América Mineiro de Brasil.

Germán Conti no seguirá en el América Mineiro

Mientras tanto, en Europa se menciona la chance de que Germán Conti pueda recalar en el Real Valladolid de España. Esto se anuncia del exdefensor de Colón: "El Real Valladolid tiene en agenda a German Conti por si finalmente saliese Jawad El Yamiq, según apunta Pucela Fichajes. German Conti, que la temporada pasada estuvo cedido en el América-MG brasileño, pertenece al Benfica. El club luso tiene la intención de darle salida, y preferirían un traspaso (tiene contrato hasta junio de 2024)".

Y el sitio Grada 3, aclara: "Es oriundo del Barrio Escalante de la Santa Fe. Surgido de las inferiores de Colón, con paso por las divisiones infantiles de Ateneo Inmaculada de la Liga Santafesina de Futbol, debutó en ese club como profesional el 9 de diciembre de 2013, en una derrota 0-1 contra Olimpo de Bahía Blanca en la última fecha del Torneo Inicial 2013. Al poco tiempo se convirtió en una pieza importante del plantel y se le asignó el rol de capitán del equipo, que regresó a Primera División en 2014".

Para cerrar sobre Germán Conti: "El 25 de mayo de 2018 se hizo oficial su traspaso al S. L. Benfica portugués por 3 500 000 € y un contrato por cinco temporadas. A finales de diciembre de 2019 se hizo oficial su llegada a Atlas F. C. como cedido hasta junio de 2020. En marzo de 2021 fue nuevamente prestado, marchándose en esta ocasión al E. C. Bahia brasileño- En mayo fue campeón de la Copa do Nordeste y nombrado como uno de los mejores jugadores de la competición. En 2022 siguió jugando cedido en Brasil, en esta ocasión con el América Mineiro".