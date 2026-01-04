Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Libertad de San Jerónimo Norte jugarán desde el próximo 9 de enero la LNMV 2026, y debutarán en condición de visitante.

Desde el viernes 9 de enero próximo se jugará la Liga Nacional de Voleibol Masculina con la participación de 16 equipos de todo el país divididos en dos zonas. En esta etapa inicial se enfrentarán todos contra todos y luego será turno de los Play Off y Permanencia. En representación de la Asociación Santafesina de Vóleibol estarán compitiendo Villa Dora, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Libertad de San Jerónimo Norte.

Así como informamos que Diego Merlí estaría a cargo del plantel de Villa Dora, hay que señalar que Libertad de San Jerónimo Norte sumó a Estanislao Vachino, que venía de conducir al equipo femenino de las Doras, como responsable técnico, y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe apuesta a la continuidad de Pablo Laurencena.

image El entrenador mensana ya tuvo a su cargo esta función en la pasada Liga Federal jugada en San Juan.

En el caso de la escuadra de 4 de Enero y Juan de Garay integrará la Zona B junto a Ateneo de Catamarca, Infernales de Salta, Sonder de Rosario, Ferro Carril Oeste, Estudiantes de La Plata y Citta Vóley de Villa Constitución, mientras que la Zona A la conforman UVT de San Juan, Obras de San Juan, Lafinur de San Luis, La Calera de Córdoba, Paraná Rowing Club, Echagüe de Paraná, Libertad de San Jerónimo Norte y Villa Dora de Santa Fe.

Gimnasia y Esgrima, el debutante en la competencia FeVA

En el caso de Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero y Juan de Garay, que tiene como antecedente el haber jugado la Liga Federal Masculina en la provincia de San Juan, y ahora el desafío es aún mayor, en una competencia de mayor jerarquía y con viajes.

A Pablo Laurencena, que continúa como DT, lo va a estar acompañando Uriel Contreras como asistente técnico, que es un profe de la institución, Ramiro Barbey y Milagros Lamagni son los preparadores físicos, y como médico está Miguel Olmos, que es el papá de uno de los jugadores.

image Estanislao Vachino será el conductor del equipo de Libertad de San Jerónimo Norte.

"Como todo equipo que recién inicia un campeonato, las expectativas son altas, trataremos de llegar lo más arriba posible. Sin embargo, tenemos nuestro objetivo claro, ya que como somos nuevos, pues recién ascendimos, con dos años de laburo, es mantener la categoría. Después, si cumpliendo esa meta, vienen cosas mejores, bueno, será producto del trabajo, pero iremos paso a paso" señaló Pablo Laurencena a UNO Santa Fe.

El entrenador de la escuadra mensana afirmó que "la preparación la arrancamos el 2 de diciembre. Hicimos hasta el 20 todo continuado, ya doble turno la mayoría de las veces. Ya hemos jugado un par de amistosos con Villa Dora y Rowing. Y después hemos cortado, se pasaron las fiestas, porque realmente venimos con toda la competencia de todo el año y se necesitaba descansar. Retomamos esta semana, y ahora no paramos más. El lunes tenemos otro amistoso en San Jerónimo Norte con Libertad y el miércoles otro para prepararnos para el arranque".

"Hicimos un par de incorporaciones, además de todo lo que teníamos a disposición, se sumó un jugador que proviene de Colón que es un líbero con mucha experiencia que ya estuvo jugando liga con San Jerónimo Norte, donde salió campeón de esta competencia. Luego, sumamos a cuatro jugadores de la Metropolitana, uno que viene es Alejo Cepero, con paso en Gimnasia de La Plata; que salió subcampeón del Federal el año pasado" siguió describiendo el coach.

Además comentó que "después incorporamos tres jugadores de Buenos Aires, todos ellos Sub 18 y Sub 21, Agustín Moyano, que es un opuesto zurdo que estuvo en la selección nacional, es un campeón Mundial U19, y un central, Gonzalo Pedernera, y a Santiago Martín, que es un punta de Ciudad de Buenos Aires. Así que hemos armado un buen grupo y esperamos andar bien".

"El análisis de la zona que nos tocó, a priori, parecería la más complicada de las dos. La más pareja, mejor dicho. Pero bueno, después de empezar los partidos y te das cuenta que en realidad la otra zona es más fuerte. A mí me da la impresión de que esta es la más pareja, y como te dije, el objetivo nuestro es mantener la categoría. Así que si ya dentro de la zona clasificáramos para los playoffs, ya cumpliríamos con el otro objetivo, y después sería ir partido a partido, pero bueno, todo de a poco y con los pies en la tierra" resaltó el director técnico de la escuadra de 4 de Enero y Juan de Garay.

En la primera fecha, el sábado 10 de enero, Gimnasia y Esgrima visitará a Estudiantes de La Plata, y el domingo 11, lo hará en la misma condición frente a Ferro Carril Oeste. En la segunda fecha, el jueves 15 de enero, a las 21, recibirá a Infernales de Salta, y el viernes 16, será anfitrión de Ateneo de Catamarca.

En la tercera fecha, el sábado 24 de enero, visitará a Normal 3 de Rosario, y el domingo 25, a las 19, lo hará frente a Sonder en la ciudad de Rosario. La cuarta jornada, el viernes 30 de enero, lo tendrá viajando al sur provincial para medirse con Citta de Villa Constitución, y el domingo 1° de febrero, será anfitrión del equipo de la cabecera del departamento Constitución.