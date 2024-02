El mediocampista argentino Facundo Buonanotte anotó este sábado un gol en la victoria de Brighton And Hove sobre Crystal Palace por 4 a 1 como local, en el inicio de la 23ra. fecha de la Premier League.

¡GOLAZO DE BUONANOTTE Y PALIZA DE LAS GAVIOTAS AL PALACE! | Brighton 4-1 Crystal Palace | RESUMEN

Con esta victoria, Brighton And Hove, que no tuvo a Valentín Barco que esta afectado al seleccionado argentino Sub '23 que interviene en el Preolímpico de Venezuela, llegó a los 35 puntos y se posiciona en zona de Conference League.

= Resumen de la 23ra. fecha de la Premier League =

Sábado:

Everton 2 - Tottenham (Cristian Romero fue titular) 2.

Burnley 2-Fulham 2.

Newcastle 4-Luton Town 4.

Domingo:

A las 11, Bournemouth - Nottingham Forest; Chelsea-Wolverhampton; Manchester United-West Ham.

A las 13.30, Arsenal FC - Liverpool.

Lunes:

A las 17, Brentford - Manchester City.

Posiciones: Liverpool 51 puntos; Manchester City y Arsenal 46; Tottenham 44; Aston Villa 43; West Ham 36; Brighton y Manchester United 35; Newcastle 33; Chelsea 31; Wolverhampton 29; Fulham y Bournemouth 26; Palacio de Cristal 24; Brentford 22; Nottingham Forest y Luton Town 20; Everton* 19; Burnley 13; Sheffield United 10.

* Se le descontaron 10 puntos por incumplir Fair Play financiero.