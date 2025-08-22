Gómez le ganó a Grenier en la qualy del US Open y casi se van a las piñas

En la ronda final de la qualy del US Open, el argentino Federico Gómez y el francés Hugo Grenier protagonizaron un duelo picante. VIDEO

En la ronda final de la qualy del US Open , el argentino Federico Gómez y el francés Hugo Grenier protagonizaron un duelo parejo desde el inicio: los dos primeros sets se definieron en tiebreaks.

Pero fue en el segundo, tras un minibreak recuperado por el argentino y un festejo desaforado con gestos hacia el banco rival, cuando estalló la discusión entre ambos por un problema que lo inició un acompañante del francés.

Grenier reaccionó de inmediato, y le reclamó la efusividad a Gómez, quien respondió que los comentarios del equipo francés habían sido provocadores y que solo se descargó en el momento.

La umpire tuvo que intervenir para calmar los ánimos y el partido, que ya venía cargado de presión por el pase al cuadro principal, se volvió aún más tenso en ese cambio de lado.

Triunfo de Federico Gómez en la qualy del US Open

Tras el partido, el cuál terminó ganando Gómez por 6(5)-7, 7-6(5) y 6-2, el argentino declaró: “Él estaba jugando muy bien, yo no estaba jugando bien. Me prendí por un par de cosas que me dijeron de afuera, que la verdad que no son lindas de decir. Primero me enfoqué en ganar y segundo Francia”.