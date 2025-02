Gorosito, tras la clasificación de Alianza Lima: "Nos daban por muertos antes"

Boca no pudo con Alianza Lima en la Fase del Repechaje de la Copa Libertadores y se quedó, no solo sin el sueño de ir a por la séptima, sino sin Sudamericana. Más allá de los deméritos del DT Fernando Gago y de algunos futbolistas, uno de los grandes responsables de la clasificación del equipo peruano es su DT, Néstor Gorosito .

La reflexión de Pipo Gorosito en Alianza Lima

Sobre la dramática tanda de penales, Pipo dejó una curiosa frase. Esta mañana, en el programa de ESPN SportsCenter, se sinceró: “Yo pateaba penales y, cuando había un penal, re contento iba y pateaba convencido. He hecho y he errado, pero iba convencido. Si vos me decís "tomá y andá a patear un penal como patearon los chicos", extraordinarios, me cago encima, me parece”.

A la hora de justificar su respuesta, Gorosito aseguró que no se “cagaba” como consecuencia de estar la Bombonera, sino por la presión de la definición. Busco no distanciarse de sus dichos anteriores, en los que, justamente, intentó quitarle mítica y dramatismo al estadio xeneize.

“No es por la cancha de Boca. Puedo ir al Maracaná y por ahí juego para la miércoles; y juego mal, no porque la gente me grite, sino porque el rival juega mejor que yo o porque tengo un mal día”, había dicho el DT. “Dentro de la cancha son 11 contra 11 y todas las canchas tienen dos arcos, dos áreas, una mitad de cancha. A nosotros nos daban por muertos antes de jugar”.