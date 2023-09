Gregorio Favre asumió la conducción del seleccionado de Santa Fe

Kinesiólogo de profesión, Gregorio ha sido uno de los mejores aperturas que tuvo el rugby santafesino. Un exquisito jugador, referente indiscutido de Santa Fe Rugby, con buen paso por el seleccionado mayor de la Unión Santafesina, y cuya capacidad como jugador y conductor también la disfrutaron en el Atlético del Rosario.

"Empezamos convocando un preseleccionado, son casi 60 chicos, vamos a tener el fin de semana un partido entre nosotros para ir viendo un poquito todos los puestos, y ya la semana que viene, el 21 de septiembre, que para los jugadores es feriado, vamos a estar jugando un partido con Entre Ríos en Paraná. Después de eso ya vamos a estar dando la lista definitiva del seleccionado que va a ser entre 33 y 34 chicos" comenzó señalando Gregorio Favre a UNO Santa Fe.

image.png El ex medio apertura de Santa Fe Rugby estará acompañado por Diego Colli, Iván Fendrich, José Weisemberg y Toto Moreira.

El head coach del seleccionado juvenil de la USR expresó que "se armó un grupo en el cual está el Gringo Colli, que entrena las divisiones juveniles del club, el Toto Moreira, que se va a dedicar al tema del scrum, y después están Iván Fendrich y José Weisemberg, que son los que manejarán el juego de los backs. Es un grupo piola, somos todos contemporáneos, la misma edad, y nos conocemos".

"El único que venía trabajando en el Centro de Rugby era el Toto Moreira, los demás es un grupo nuevo que armamos, y cuando me llamaron para entrenar el seleccionado, me dijeron que arme un grupo en el cual yo me sienta cómodo, tratando de ser plural, que haya gente de varios clubes, para que todos podamos aportar, y traté de hablar primero con el Toto, con el cual somos amigos desde que éramos chicos. Con el Gringo Colli, que es un como un hermano mío, fuimos armando un poco este grupo de trabajo." sostuvo el ex medio apertura de Santa Fe Rugby.

Con respecto a los jugadores manifestó que "la mayoría vienen del Centro de Rugby, no era una condición que tenían los chicos para estar en el seleccionado, pero obviamente en el Centro están la mayoría de los chicos de M17 que están en condiciones de jugar en el seleccionado. Por lo tanto, la gran mayoría, salvo algunos casos en particular, ya estaban laburando con Guille Aguilera".

image.png El conductor del conjunto santafesino aseguró que el objetivo es regresar a la máxima categoría Argentino Juvenil.

En el mismo sentido explicó que "en el staff no me quiero olvidar de José Jacquat, que lo llamó a Alejandro Beber que es un chico que trabaja en La Salle. La preparación es un aspecto muy importante para nosotros, y después el Centro tiene todo un grupo de trabajo bien armado, con médico, kinesiólogo, y nutricionista, que se acoplan a nuestro laburo".

En relación a los rivales en el Campeonato Argentino explicó que "mira, en realidad no conocemos mucho, sabemos que es el torneo que nos toca jugar que es el Ascenso. Es un torneo duro, con equipos que juegan un rugby bastante fuerte, no es por ahí con la dinámica que tienen los de la A, pero tenemos claro que nos van a plantear partidos muy fuertes, por lo tanto, eso es lo que estamos pensando y para lo que estamos trabajando".

"Arrancamos jugando con Alto Valle, en Neuquén o en Río Negro, de visitante, que siempre es un rival difícil y muy duro. Posteriormente, nos toca Santiago del Estero acá de local, que es otro rival complicado, porque vienen trabajando muy bien, porque juegan el torneo con Tucumán y Salta, y en el concentrado en Rosario, ahí hay que ir perfilándose para tratar de lograr el objetivo que tenemos que sería tratar de poner a Santa Fe en la máxima categoría" afirmó el entrenador de la escuadra santafesina.