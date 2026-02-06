Hellas Verona y Pisa empataron sin goles y se hunden en la zona de descenso

Hellas Verona y Pisa comparten las últimas posiciones de la tabla. Y siguen allí tras empatar sin goles en el inicio de la fecha en la Serie A.

Hellas Verona y Pisa igualaron sin goles , en un partido que marcó el inicio de la fecha 24 de la Serie A , y ambos equipos se hunden en la zona de descenso.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Stadio Marcantonio Bentegodi y que contó con el arbitraje del italiano Daniele Doveri, fue muy pobre y, salvo un disparo en el travesaño de cada equipo, no tuvo mayores emociones.

Este pobre empate en cero no le sirvió a ninguno de los dos equipos, ya que el Hellas Verona como el Pisa están 20° y 19°, respectivamente, con 15 puntos cada uno.

Incluso podrían terminar esta nueva fecha de la Serie A a seis unidades del 17° y por ende de la zona de salvación, que por ahora es el Lecce.

De este viernes representó el noveno partido consecutivo sin victorias para el Hellas Verona, mientras que el Pisa ya acumula 13 presentaciones sin sumar de a tres.

Lo que viene para Hellas Verona y Pisa

La próxima presentación del Hellas Verona será el domingo 15 de febrero, cuando visite al Udinese a partir de las 11 (hora de Argentina). El Pisa, por su parte, abrirá la fecha 25 el viernes 13, en un partido donde recibirá al Milan desde las 16:45.

El otro equipo que está en zona de descenso en la Serie A es la Fiorentina, con 17 puntos. Este sábado recibirán al Torino a partir de las 16:45 y en caso de ganar podrían escalar una posición y así tomar un poco de aire.

El otro partido de este sábado en la Serie A comenzará a las 14 y tendrá como protagonistas al Genoa y al Napoli. Este último es el vigente campeón de la liga italiana y no le quiere perder pisada al líder Inter de Milán, que le saca nueve puntos.