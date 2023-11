Hincha argentina detenida por racismo en el estadio Maracaná

La mujer recibió la orden de prisión por injuria racial, un delito no excarcelable hasta la decisión de un juez y la apertura de un proceso, en el Juzgado Penal Especializado ubicado dentro del estadio Maracaná.

La detención ocurrió luego de la represión perpetrada por la policía de Rio contra hinchas argentinos que se pelearon con brasileños en un sector de la tribuna, razón por la cual varios jugadores se acercaron al lugar de la violencia para defender a los simpatizantes.

Por ese motivo el capitán Lionel Messi retiró al equipo del campo de juego por unos minutos retrasando la iniciación del partido.

El comandante del Batallón Especializado de Policía del Estadio, coronel Vagner Ferreira, responsabilizó a la organización del partido por la falta de separación entre los aficionados y defendió el accionar represivo de los agentes diciendo que existen "antecedentes de violencia en los hinchas argentinos".

"A cada acción le corresponde una reacción. Hay antecedentes de hinchas que tienen un mayor enfrentamiento con los cuerpos de seguridad. Inicialmente se utilizó la verbalización. Después tuvimos que usar el bastón. No se utilizó material no letal, como balas de goma. No hubo uso de gas, fuimos muy técnicos", dijo el coronel al canal SporTV, de la cadena Globo.

Al menos ocho personas fueron demoradas tras los incidentes pero fueron liberadas luego de ser identificadas por la policía en el estadio.