Ignacio Pussetto volvió al país para jugar en Independiente

Viene del conjunto mexicano, donde disputó 40 partidos con 9 goles y 3 asistencias, dispuesto a descollar en Avellaneda. "Estoy ansioso por conocer a los compañeros y el predio, y muy contento por este gran desafío en mi carrera. Tengo muchas ganas de responder y dar una mano. Independiente es un grande, no hace falta decirlo", manifestó a la salida de la clínica.

El delantero afirmó que "quedé sorprendido por el buen juego, la calidad individual de los chicos y del plantel en general. Es un grupo con muchos jóvenes y con grandes que dan el balance justo, lo cual es muy importante. Quiero dar todo lo mejor de mí para ser un aporte".

En cuanto a la función que desempeñará en el conjunto de Julio Vaccari, explicó que "cuando me tocó jugar 4-3-3 lo hice por adentro, pero puedo hacerlo por afuera también. Me gusta más por adentro porque estoy acostumbrado, pero no hay ningún problema".

La aclaración de porqué no volvió a Huracán

Si bien se habló en un momento de su retorno a Parque Patricios, Pussetto aclaró que "Huracán hizo una oferta a Pumas pero fue desestimada. Le tengo mucho cariño a la gente del Globo, fueron magníficos los tres años que estuve ahí y les agradezco todo lo que me dieron".

En cuanto a su condición física subrayó que "estoy bien, completé la pretemporada y tengo ganas de sumarme lo antes posible", y no dudó en definir los objetivos futbolísticos: "Hay que pelear en los tres frentes porque este club es grande y está obligado a eso. Ojalá estemos a la altura".