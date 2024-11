Imane Khelif y otro escándalo: denunció a un medio francés

La medallista olímpica en boxeo Imane Khelif denunció al medio francés Le Correspondant por divulgar información íntima sobre su género por considerarlo "no verificado" como para difundirlo.

Según un informe publicado por el medio Le Correspondant, Khelif tiene un conjunto de cromosomas XY y altos niveles de testosterona, lo que hace que sus análisis no le den como mujer.

A su vez, el medio agregó que padece una reducción autosómica que le causa que no haya presencia de útero pero sí de testículos y un micropene en forma de clítoris.

Para colmo de la púgil, Le Correspondant le "recomendó" una "corrección quirúrgica" y una "terapia hormonal", por más de que Khelif viva "plenamente como mujer".

Esto generó el enojo de la argelina, quien tomó acciones legales contra el medio por considerar "no verificada" la información difamada, y recibió el apoyo del Comité Olímpico Internacional (COI).

Los pormenores de la denuncia

"Todos los deportistas que participaron en el torneo de boxeo de Paris 2024 cumplieron con las normas de elegibilidad e inscripción de la competición", expresó el COI por medio de un comunicado.

Y sentenció: "El COI no hará comentarios mientras la acción legal esté en curso, o sobre informes de los medios sobre documentos no verificados cuyos orígenes no pueden ser confirmados".

La argelina Imane Khelif obtuvo la medalla de oro en la categoría welter de boxeo femenino, al derrotar en la final a la china Yang Liu, en el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Después de la polémica por su género desde su debut ante la italiana Angela Carini, la africana escaló en la competencia hasta quedarse con el oro tras una victoria por puntos con amplia diferencia, ya que venció por 5 a 0 a su rival asiática al ganar en las tarjetas en todos los rounds.