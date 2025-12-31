Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Independiente amplió el contrato de Tomás Parmo hasta diciembre del 2028

El “Rojo” consiguió extender el vínculo hasta 2028 de uno de sus mejores talentos de las divisiones inferiores con una importante actualización salarial.

31 de diciembre 2025 · 08:09hs
Independiente se movió rápido y anunció este martes la renovación del contrato de Tomás Parmo, volante ofensivo de 17 años, hasta diciembre de 2028 con un aumento salarial y una importante cláusula de rescisión.

El joven centrocampista, quien fue convocado en numerosas ocasiones por las divisiones juveniles de la Selección argentina y es una de las mayores promesas del “Rojo”, será tenido en cuenta por Gustavo Quinteros para la pretemporada.

De esta manera y con la mejora tanto en el vínculo como en el salario, es probable que, si su rendimiento acompaña, el talentoso centrocampista comience a sumar minutos en el primer equipo de los “Diablos Rojos”.

A través de las cuentas oficiales del club, Independiente confirmó la ampliación del contrato y dejó en claro que, si algún equipo desea hacerse con los servicios del categoría 2008, deberá desembolsar una considerable suma de dinero. El acuerdo se dio en medio de la polémica que atraviesan varias instituciones con futbolistas de las divisiones inferiores que dejan el club por patria potestad, sin dejar rédito económico a la entidad, como el reciente caso en River de Lucas Scarlato.

En principio, habrá que aguardar para conocer si Quinteros tendrá en cuenta a Parmo para el comienzo de la Liga Profesional, pero todo parecería indicar que el enganche es bien valorado en Villa Domínico y podría tener su oportunidad.

Lo más próximo en el calendario será la Serie del Río de La Plata, donde Independiente disputará tres amistosos ante Alianza Lima, Millonarios y Montevideo Wanderers. Dicho escenario sería una gran ocasión para probar al juvenil de 17 años.

El anuncio de Independiente en redes sociales

