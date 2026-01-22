Uno Santa Fe | Ovación | Instituto

Instituto abre el Apertura ante Vélez con ilusiones renovadas en Alta Córdoba

Instituto será local de Vélez, este jueves desde las 22.15, en Alta Córdoba, en su debut en la Zona A del Torneo Apertura.

22 de enero 2026 · 10:47hs
Instituto abre el Apertura ante Vélez con ilusiones renovadas en Alta Córdoba

El Torneo Apertura 2026 comenzará este jueves por la noche en Alta Córdoba con un cruce atractivo entre Instituto y Vélez, dos equipos que buscarán dar señales desde el arranque. El encuentro se disputará desde las 22.15 en el estadio Monumental Presidente Perón, con transmisión de TNT Sports.

Sin compromisos internacionales en el calendario, tanto la Gloria como el Fortín apuntan todos sus cañones al plano local, con el objetivo de ser protagonistas en un campeonato que promete paridad y exigencia desde la primera fecha.

La Gloria, con refuerzos y ambición

Instituto inicia una nueva temporada con la necesidad de dejar atrás el sufrimiento del cierre de 2025, cuando debió luchar hasta el final para asegurar la permanencia. Con ese antecedente reciente, la dirigencia apostó fuerte en el mercado de pases para elevar la vara competitiva.

La llegada de Franco Jara, goleador y referente de Belgrano que cambió de vereda, fue el movimiento más resonante. A él se sumaron otros ocho refuerzos, en una clara señal de que el objetivo es pelear arriba tanto en el Apertura como en la Copa Argentina, y consolidar un equipo con mayor peso ofensivo.

Vélez, con respaldo reciente y algunas incógnitas

Del otro lado estará Vélez, que viene de una temporada con balance positivo en cuanto a títulos, tras conquistar la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, aunque con frustraciones en los torneos principales: quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores y en octavos del Clausura.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto tuvo una preparación medida, con dos amistosos ante Midland: victoria por 1-0 y empate 1-1, buscando rodaje y equilibrio de cara al debut oficial.

El futuro de Carrizo, en el centro de la escena

Uno de los focos de atención en el conjunto de Liniers pasa por la situación de Maher Carrizo. El extremo estuvo cerca de ser transferido a River en el último mercado, pero su horizonte apunta a dar el salto al fútbol europeo, una definición que podría marcar el rumbo del plantel en las próximas semanas.

Con expectativas altas y realidades distintas, Instituto y Vélez pondrán primera en el Apertura con la intención de arrancar el año con el pie derecho y dejar una buena imagen desde el inicio.

