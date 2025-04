Instituto enfrenta a Sarmiento con el debut de Daniel Oldrá

La Gloria viene de ser goleado por Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Los cordobeses no han demostrado un rendimiento estable y tampoco consiguieron buenos resultados en lo que va de la temporada: por ejemplo, de los últimos doce partidos jugados, solo obtuvieron tres triunfos. Ahora con Daniel Oldrá, su nuevo entrenador, Instituto deberá ganar los dos encuentros restantes y esperar algunos resultados para clasificar a los octavos de final. "Me han recibido muy bien y lo agradezco. El primer objetivo es ganar ante Sarmiento, no se puede pensar más allá", declaró el Gato con la prensa.