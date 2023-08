El crecimiento de Andrés Jaime no se detiene. El joven base santafesino viene de tener su primera gira con la Selección Argentina rumbo a los Juegos Panamericanos.

En diálogo con el programa Tiempo Muerto que se emite por basquetpasss.tv, reconoció que "fue una alegría muy grande y una responsabilidad muy grande representar a la Selección. Fuimos mejorando con el correr de los juegos. El entrenador sabe ahora que le puede dar cada uno".

Más adelante, admitió que "me sorprendió la convocatoria, no voy a mentir, una noticia muy linda, más allá de los Panamericanos, era una gira importante, me puse a disposición para dar lo mejor posible, al día siguiente empecé a entrenar para estar a la altura de este desafío".

El estratega que guió a Unión a la Liga Nacional en 2021, aseveró que "es un premio muy grande llevar los colores de la Selección Argentina, se que nos estuvieron observando los entrenador. No me quiero poner como objetivo o meta los Panamericanos, por allí pasa algo en el camino, ojalá, uno quiere estar, cuando te ponés la camiseta, la querés usar siempre".

En otro tramo de la charla apuntó que "ahora en el corto plazo tengo que enfocarme en Regatas y arrancar bien la temporada. Es impactante ponerse la camiseta de Argentina, traté de tomarlo con naturalidad, que pueda aportarle cosas al equipo, me recibieron muy bien mis compañeros".

En referencia a su salida de Unión para llegar a Corrientes, Jaime dijo que "todo proceso lleva una adaptación, al hacer un balance ve que lleva un tiempo, no estar más en mi casa, estar solo, ese día a día distinto, post temporada me llevó un tiempo, después empecé a crecer, los playoffs fue lo mejor, al igual el equipo, el objetivo es ser más regular en un club tan importante con Regatas, competir contra los mejores equipos".

En la parte final, el base subrayó que "en la Liga están los detalles, es un salto físico importante al que hay que adaptarse, fue más fácil al ser joven, me llevó menor tiempo, también ayuda que le vaya bien al equipo. Por responsabilidades tenía una posición importante, tengo para seguir creciendo, la clave está en entender los errores, que no me frenen y seguir creciendo".