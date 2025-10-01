La reflexión del nuevo jefe de Colapinto en Alpine por la pobre campaña en la F1

A principios de septiembre, Steve Nielsen asumió como nuevo director deportivo de Alpine , en reemplazo de Flavio Briatore , que continuará en el equipo y tomando decisiones durante las carreras, pero ya no será el mandamás durante el día a día en la fábrica de Enstone.

Ese rol lo ocupará a pleno el británico de 60 años, quien desembarcó en la constructora francesa hace un mes tras dejar el puesto que ocupaba en la FIA. Ahora tendrá como responsabilidad reencaminar a la escudería en la que corren Pierre Gasly y Franco Colapinto , que marcha última en la Fórmula 1 2025.

• LEER MÁS: Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

El nuevo jefe de Alpine, tajante por la temporada

Hasta ahora, Nielsen se había mantenido en silencio, pero este martes dio sus primera declaraciones desde que asumió el control: "Tienes que tener un ojo en el futuro, tenemos que sacrificar el éxito en el corto plazo para invertir en el futuro y eso es lo que estamos atravesando en este momento", apuntó con crudeza, dando a entender que este año no se podrán conseguir grandes cosas dadas las circunstancias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1973353535636119872&partner=&hide_thread=false Steve Nielsen: The First Interview.



Returning to a home that he knows well, we sit down with our new Managing Director as we gear towards the final races of this season and into 2026. pic.twitter.com/AEcf7IHVnQ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 1, 2025

"Tenemos grandes instalaciones en Enstone, pero el producto que ponemos en pista no refleja todo ese esfuerzo de la gente que tenemos aquí ni las instalaciones", reconoció a continuación. Y agregó en el mismo sentido: "Mi mayor prioridad es asegurarme que Enstone produzca el mejor auto que podamos".

A su vez, expresó su entusiasmo por regresar a Alpine (ya había trabajado muchos años atrás con el equipo Renault, marca madre de la que hoy dirige): "Es genial estar de regreso, es un privilegio volver aquí en esta etapa tardía de mi carrera. Este es mi hogar, la parte más grande de mi carrera profesional ha sido aquí, supongo que mis mayores éxitos también".