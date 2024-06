Jazmín Pumpido, la deportista que pisa fuerte en el atletismo

Un buen rendimiento en el Nacional U20

"Del Nacional en Buenos Aires regresé muy contenta porque nunca pensé que iba a tener un buen resultado. Comencé a hacer atletismo sin ningún objetivo de salir a competir y lo hago solamente por el hecho de que me gusta el deporte. Nunca pensé que iba a estar compitiendo en un Nacional U20, con lo cual era un montón para mí" comenzó señalando Jazmín Pumpido a UNO Santa Fe.

image.png La atleta local viene de cumplir una destacada actuación en el Nacional U20 en Buenos Aires.

La atleta de la Asociación Santafesina (ASA) indicó que "cuando me inicié hacía salto triple y 100 metros. De golpe, este año, me preguntaron si quería probar 400 metros. Vieron que era una prueba para la que tenía condiciones, entonces quedé para la marca y por eso pude ir a Buenos Aires a participar del Nacional U20, que la verdad superó mis expectativas".

"Había muchas chicas que tenían más experiencia, que habían concurrido a mundiales, y no era nada fácil tener un buen lugar. En mi caso solamente había tenido competencias locales en la pista del Card, cosas más chicas, y terminé ocupando la cuarta posición pero hice PB (mejor marca personal) con dos segundos, es decir que el objetivo que tenía de mejorar la marca lo conseguí" sostuvo Jazmín, hija de Nery Pumpido, campeón del mundo del 86 y actual dirigente de Conmebol.

Un crecimiento muy rápido en el atletismo local

Previo a su participación en la competencia organizada en el Cenard por la Federación Atlética Metropolitana (FAM) compitió en los torneos locales organizados por la ASV. "En los torneos locales me fue muy bien, pero lo importante es que iba tomando mayor confianza. Al principio estaba muy nerviosa, con el correr de mi participación en diferentes campeonatos me pasó que empecé a disfrutar mucho más".

image.png Jazmín empezó con salto triple, pero actualmente hace 400 metros, y se prepara para el Nacional U18.

La deportista de la Federación Santafesina de Atletismo contó que "lo que viene es en septiembre el Nacional U18, y me quiero preparar bien para eso, porque esa es mi categoría, y apunto a tener un buen desempeño". El certamen al que hace alusión Jazmín se desarrollará el 27, 28 y 29 de septiembre en la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.

Los comienzos de Jazmín Pumpido en el atletismo

"Empecé el año pasado a hacer atletismo, pero los 400 metros lo practico desde hace unos tres meses aproximadamente. Me entrena Chucho Ariel Volpato y me ayuda Mateo, y todos juntos me van asistiendo en los entrenamientos. A la pista cambió la cantidad de jornadas que vengo. El año pasado venía solamente tres días a la semana, y ahora quería intensificar los entrenamientos, por eso vengo todos los días. Salgo de la escuela y me vengo para la pista".

image.png Pumpido, que asiste a la Dante Alighieri, es entrenada en el Card por Chucho Ariel Volpato.

En una familia tan vinculada al deporte y al fútbol en particular, pocos podían prever que Jazmín iba a dedicarse o inclinarse por el atletismo. "Fui cambiando mucho de deporte que practicaba, nunca me quedé con uno en particular, nunca tuve claro cual era el que me gustaba. Antes hice vóley, gimnasia deportiva y de chiquita danza. Voy a la Dante Alighieri, y de ahí teníamos muchas actividades deportivas con la escuela. Cuando era más chica íbamos a ver atletismo, y ahí fue que una profesora me preguntó si me gustaba el atletismo, porque veía que me encantaba correr y todo eso, y ahí fue que se ve que tenía interés por esta disciplina".