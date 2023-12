Joaquín Ludueña no se despega de los punteros en Rosario

Fernández de Oliveira jugó este año el Masters, el US Open en Los Angeles Country Club y The Open Championship en Royal Liverpool, donde no superó el corte en ninguno de ellos, pero donde acumuló una gran experiencia. “Jugar con los mejores siempre es positivo y verlos actuar, reaccionar y pegar siempre es un gran aprendizaje”, comentó el líder sobre su experiencia en los eventos más importantes del mundo del golf.

Alejandro Tosti, el campeón defensor, mantiene su chance luego de una ronda de 67 golpes, en donde anotó cinco birdies y un bogey. “Pegué muy bien de salida, pero no pude aprovechar los tiros al green, eso me dejó un gusto amargo, pero estoy a uno y todavía falta mucho”, dijo el rosarino de 27 años que jugará en el PGA TOUR en 2024.

Para Joaquín Ludueña su irregularidad del día no fue tan grave. “Por suerte después de algún error pude hacer birdies y terminé con águila en el último como para irme con una sonrisa”, dijo el Campeón Argentino de Aficionados de 2023.

Por último, otra vez Ángel Cabrera tuvo una actuación destacada en lo que es su regreso a la actividad oficial. El cordobés ganador de dos Majos firmó una tarjeta de 67 golpes y subió hasta el séptimo lugar, con -9. Hoy, Cabrera hizo cinco birdies y un bogey.