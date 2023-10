Juan Imhoff no estará disponible para el choque con Japón

El entrenador de Los Pumas, Michael Cheika, confirmó que el back rosarino Juan Imhoff no estará disponible esta semana

A raíz de ello, se activó el protocolo HIA, el cual establece tres etapas de evaluación durante una semana para aquellos jugadores que hayan recibido un impacto en la cabeza. La primera fue la atención en el campo de juego, que siguió con su reemplazo. A pesar de que le continuarán haciendo evaluaciones para ver el progreso clínico e identificar un diagnóstico, que puede llegar a ser conmoción cerebral, el jugador formado en Duendes de Rosario no está entrenando a la par de sus compañeros.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino Michael Cheika admitió que "él está bien. Ya pasó el HIA 2 y falta que le hagan el HIA 3. Tiene doce días antes de poder volver a jugar así que esta semana no estará disponible". Es decir que no podrá ser tenido en cuenta para jugar con Japón, y de no mediar algún imponderable, podrá ser de la partida en que caso que Los Pumas alcancen los cuartos de final.

Atendiendo a que recién el partido con Japón es el próximo domingo, se modificó el formato de trabajo, que dará comienzo este martes, y el jueves será el día clave en el que el head coach argentino definirá el equipo que salga a jugar un partido clave en la Copa del Mundo. La agenda del conjunto nacional continuará el miércoles, y el jueves, la prensa podrá apreciar la práctica en tierras francesas. El viernes 6, Cheika dará a conocer la formación que presentará el equipo ante Japón, en un duelo clave para el desarrollo del campeonato.

A diferencia de lo que sucede con Juan José Imhoff, el que se encuentra a disposición para la última jornada del grupo D, es Tomás Lavanini. El jugador formado en Hindú Club, se perdió los cotejos ante Samoa y Chile, por molestias musculares en la pierna derecha que aparecieron luego del choque ante Inglaterra y que lo marginaron del campo de juego.

"Estoy contento de que los 33 jugadores ya tuvieron momentos en la cancha. Así, como entrenadores podemos evaluar mejor la situación o el equipo que podemos alinear contra Japón. Como siempre está muy competitivo. Estos tres días de entrenamiento, hoy, mañana y jueves, está la oportunidad para todos. Por lo pronto, regresa Tomás Lavanini y veremos" sostuvo el coach australiano.

La otra novedad surgida en el bunker de Los Pumas, es que el seleccionado nacional frente a Japón jugará con la camiseta alternativa. Será la que rinde un homenaje a los Granaderos, ya que transmite coraje, valentía y el orgullo de ser argentinos, que son las mismas características que irradia la camiseta de Los Pumas. La camiseta en homenaje a los Granaderos ya se utilizó el pasado 5 de agosto. En aquella oportunidad, Los Pumas cayeron ante Sudáfrica por 24 a 13 en cancha de Vélez Sarsfield.