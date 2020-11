Juan Pablo Pumpido: "Se nos fue alguien muy cercano"

El exDT de Unión, Patronato y Alvarado charló con radio Sol 91.5 y expresó que "es un momento duro, sentimos que se nos fue alguien muy cercano, me tocó vivir un montón de situaciones con Diego. No lo veía constantemente, pero cada vez que pasaba era algo especial".

Más adelante acotó que "mi papá me pidió que vaya en representación de él a la ceremonia privada con los campeones del mundo en 1986. Nos juntamos en un hotel cerca de la Casa Rosada. Desde allí la AFA puso un colectivo especial y fuimos a darle el último adiós. Estaban todos los que viven en Buenos Aires. Teníamos que estar y acompañar a su familia".

Está claro que a lo largo de su vida, Maradona pasó muchos momentos imborrables con la familia Pumpido, pues Juampi participó de aquel crecimiento. Al respecto, añadió que "pasamos navidades juntos, tengo un montón de anécdotas pero por ejemplo algo que mi mamá lo tuvo guardado. En 1987 a mi papá lo operan de un dedo, Diego lo fue a ver, una operación que duró 11 horas y él no se movió ni un instante".

Para luego, sentenciar: "Eso hablaba de lo que era Diego como persona, era grande como jugador y más grande por todo ese tipo de acciones. Otro día me llamó y me regaló un reloj. Te quiero mucho me dijo. Imaginate lo que representó para mí. Ese regalo lo tengo guardado para toda la vida".