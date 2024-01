Juanfer Quintero, durísimo con los jugadores de Unión

El colombiano Juanfer Quintero, quien en declaraciones pospartido descargó su malestar contra los rivales por la demora. Primero, comenzó analizando el desarrollo del encuentro. "Partido muy difícil. No queríamos empezar así. Hoy el campo no se presentaba para hacer nuestro fútbol pero igual no es disculpa. Nos hacen un gol, se cierran todo el partido y a nosotros nos costó entrar y tener esa profundidad. Del resto del partido no diré nada más, intentamos y al final no se nos dio", señaló.