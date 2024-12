Juanfer Quintero y un guiño para River: "No es un secreto que es mi casa"

"Entendí que mi lugar en el mundo fue River: me dio el reconocimiento que no había podido tener después de deambular en algunos clubes de Europa. River me dio ese status como jugador y persona: lo que soy hoy en día se lo debo al club. No es un secreto que es mi casa”, sostuvo el centrocampista cafetero.

El paso de Juanfer Quintero por River

A su vez, Quintero ya tuvo dos ciclos en el cuadro millonario, pero no descartó la posibilidad de tener una tercera etapa en la institución en el futuro y finalizar su carrera allí como jugador.

"Dije en su momento que me quería retirar ahí, pero no sabemos cómo son las vueltas del fútbol y la vida. Me quedo con los mejores recuerdos, siempre le estoy agradecido", exclamó.

Por último, el colombiano no desaprovechó la oportunidad para llenar de elogios al “Muñeco” y hablar acerca de su cercana relación.

Siempre tratamos de ser naturales, él sabe que es mi papá, lo quiero, lo amo, me he peleado como nadie, sigo discutiendo normalmente porque tenemos ese diálogo, pero es mi padre. Lo respeto y lo amo con mi vida, siempre le voy a desear lo mejor", concluyó.

En medio de la incertidumbre en torno al futuro del centrocampista, quien se convirtió en un habitual en el esquema del director técnico de Racing, Gustavo Costas, “Juanfer” publicó en su cuenta oficial de Instagram una historia que alarmó a los hinchas de “La Academia”.

“Gracias! Pase lo que pase, para toda la vida voy a quedar en la historia de este grande de Argentina y del mundo”, escribió y muchos simpatizantes albicelestes creen que podría tratarse de un mensaje de despedida.