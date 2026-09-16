La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 incluye cinco intervenciones en rutas nacionales de la provincia, con más de $88.470 millones previstos para su ejecución.

Presupuesto 2027. Contempla cinco obras viales en Santa Fe por más de $88.470 millones.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla cinco obras públicas para la provincia de Santa Fe . Las intervenciones están concentradas principalmente en rutas nacionales y abarcan tareas de conservación, mantenimiento, bacheo y ampliación de la infraestructura vial.

En conjunto, los cinco proyectos incluidos en el listado nacional representan más de $88.470 millones a devengar , aunque se trata de obras con esquemas de ejecución plurianual, por lo que los montos consignados no necesariamente corresponden al gasto total que se realizará durante 2027.

La inclusión presupuestaria permite al Estado nacional asumir compromisos para avanzar con las obras y distribuir los desembolsos necesarios a lo largo de los distintos ejercicios.

Ruta Nacional 11: conservación entre Rosario y Santa Fe

Una de las principales intervenciones previstas es la conservación de rutina de la Ruta Nacional N.º 11, en el tramo comprendido entre Rosario y Santa Fe.

Para esta obra se contempla un importe total a devengar de $21.275 millones.

LEER MÁS: Ruta 11: cuestionan su deterioro y alertan por el impacto de los nuevos peajes mientras persisten dudas sobre las obras

La intervención apunta al mantenimiento de uno de los corredores viales nacionales más importantes de la provincia, utilizado diariamente para el tránsito entre las dos principales ciudades santafesinas y las localidades ubicadas a lo largo de su recorrido.

Ruta 33: mantenimiento entre Sancti Spiritu y Rosario

El segundo proyecto corresponde a la Ruta Nacional N.º 33, donde se prevé una obra de conservación mejorativa mediante un sistema modular.

El tramo incluido se extiende desde Sancti Spiritu hasta la Circunvalación de Rosario.

El Presupuesto 2027 contempla para esta intervención $9.687,621 millones.

La obra forma parte de las acciones previstas para sostener las condiciones de transitabilidad de la ruta, uno de los corredores utilizados para conectar el sur provincial con el área metropolitana de Rosario.

Ruta 178: reciclado y bacheo hasta Las Rosas

El proyecto de mayor monto dentro de las cinco obras santafesinas corresponde a la Ruta Nacional N.º 178.

La intervención contempla el reciclado y bacheo de la carpeta de concreto asfáltico en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 33 y Las Rosas.

Para esta obra se prevé un importe total a devengar de $47.850 millones.

Se trata de la intervención vial con mayor monto asignado dentro del listado correspondiente a Santa Fe.

Ruta 11: reparación del puente sobre el arroyo El Ceibalito

También está contemplada una intervención específica sobre la Ruta Nacional N.º 11, en el tramo comprendido entre Las Garzas y Las Toscas.

El proyecto prevé la conservación mejorativa del puente sobre el arroyo El Ceibalito, con una inversión prevista de $1.672 millones.

La obra apunta a mantener las condiciones de funcionamiento de una estructura ubicada sobre uno de los corredores nacionales que atraviesan el norte santafesino.

LEER MÁS: Autopista Santa Fe-Rosario: proyectan un peaje inteligente sin barreras y la implementación será gradual

Terceros carriles en la autopista Buenos Aires-Rosario

La quinta obra incluida en el Presupuesto Nacional 2027 para Santa Fe es la construcción de terceros carriles en la Ruta Nacional N.º 9, correspondiente a la autopista Buenos Aires-Rosario.

El proyecto contempla un importe total a devengar de $7.985 millones.

La incorporación de terceros carriles apunta a ampliar la capacidad de circulación de uno de los corredores de mayor tránsito del país y mejorar las condiciones de movilidad en el sector santafesino de la autopista.

Más de $88.000 millones en obras proyectadas

En total, las cinco obras previstas para Santa Fe representan aproximadamente $88.469,6 millones. El proyecto que concentra el mayor monto es el reciclado y bacheo de la Ruta Nacional 178, entre el empalme con la RN 33 y Las Rosas, con $47.850 millones.

Le sigue la conservación de rutina de la Ruta Nacional 11, en el tramo Rosario-Santa Fe, para la que se contemplan $21.275 millones. En tanto, la conservación mejorativa de la Ruta Nacional 33, entre Sancti Spiritu y la Circunvalación de Rosario, tiene previsto un importe de $9.687,621 millones.

El listado también incluye la construcción de terceros carriles en la Ruta Nacional 9, en la autopista Buenos Aires-Rosario, con $7.985 millones, y la conservación mejorativa del puente sobre el arroyo El Ceibalito, en la RN 11, entre Las Garzas y Las Toscas, con $1.672 millones.

De esta manera, el paquete de obras contempla intervenciones sobre cuatro rutas nacionales que atraviesan la provincia: la RN 9, la RN 11, la RN 33 y la RN 178, con proyectos orientados al mantenimiento, recuperación y ampliación de la infraestructura vial.

Un esquema de ejecución plurianual

Los montos incluidos en el Presupuesto 2027 deben interpretarse dentro de un esquema plurianual de ejecución.

Esto significa que la autorización presupuestaria permite asumir compromisos que pueden extenderse durante varios ejercicios y que los desembolsos necesarios para completar una obra pueden distribuirse entre distintos años.

Por eso, los importes consignados para cada proyecto no representan necesariamente el dinero que será desembolsado íntegramente durante 2027, sino los compromisos de inversión contemplados dentro del programa de ejecución.

Para Santa Fe, el listado nacional concentra las principales obras proyectadas en mantenimiento y recuperación de rutas, reparación de infraestructura vial y ampliación de capacidad de circulación, con intervenciones distribuidas en distintos corredores estratégicos de la provincia.

::