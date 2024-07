Julián Gutiérrez se metió en la final de tiro

Luego de meterse en la final, Gutiérrez analizó: “Es mi récord personal en un Juego Olímpico. Sabía que tenía las condiciones por cómo venía entrenando pero no deja de ser competencia y es distinto a una práctica”.

Macarena Ceballos avanzó a semifinales en natación

La nadadora argentina Macarena Ceballos se metió en las semifinales de los 100 metros pecho, tras finalizar en la sexta posición de su serie, con un tiempo de 1:06,89.

En el primer puesto de su serie finalizó la sudafricana Tatjana Schoenmaker, con un tiempo de 1:05.

Ceballos nadará en las semifinales de la categoría este domingo, a partir de las 4 de la tarde.

Fernanda Russo terminó en la 30ª posición

La tiradora argentina Fernanda Russo finalizó en la posición número 30 en 10 metros rifle de aire.

La cordobesa de 24 años, que participó de su tercer Juego Olímpico con solo 24 años, sumó 625,4 puntos, pero no le alcanzó para meterse en la final.

En top tres lo completaron la surcoreana Ban Hyojin, con 634,5 puntos; la noruega Jeanette Hegg Duestad, con 633,2 puntos; y la suiza Audrey Gogniat, con 632,6 puntos.

Tras su participación, Russo dijo en declaraciones televisivas: “Hace tres años cuando fue Tokio no podía pensar que mi vida podía seguir, y hoy vuelvo a mi casa y tengo una facultad dónde ir, una familia que me quiere, un montón de amigos que me están esperando y la vida no se termina en la línea de tiro. Yo terminé de tirar y me sentía viva, busquen eso, busquen vivir”.

Sofía Fiora quedó eliminada en 16avos de final

La única representante argentina en judo, Sofía Fiora, no pudo oponer mucha resistencia y cayó 10-0 ante la suiza Ndiaye Binta por los 16avos de final.

Luego de la derrota, sostuvo visiblemente decepcionada: “No tengo muchas palabras en este momento, la chica de suiza era muy fuerte, pero era un combate que se podía gestionar de una mejor manera”.

Ulises Saravia cumplió su sueño de competir en unos Juegos Olímpicos

El nadador argentino Ulises Saravia, de solo 18 años, tuvo su primera participación en unos Juegos Olímpicos.

Saravia, oriundo de Mar del Plata, terminó octavo en su serie de 100 metros espalda y 35º en la general, con un tiempo de 53 segundos y 95 centésimas, que no le permitió avanzar a las semifinales.

El remo argentino, último en hombres y mujeres

Los representantes argentinos no tuvieron una buena participación en remo, ya que terminaron últimos en el doble par ligero tanto en la rama masculina como en la femenina.

En lo que respecta a la masculina, Alejandro Colomino y Pedro Dickson finalizaron sextos en su serie con un tiempo de 7:04,34, mientras que en la femenina ocurrió lo mismo con Evelyn Silvestro y Sonia Baluzzo, con una marca de 7:36,43.