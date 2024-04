Jürgen Klopp, se deshizo en elogios para Alexis Mac Allister

Los elogios de Jürgen Klopp sobre Alexis Mac Allister

Tras lo que fue la victoria por 3-1 del equipo de Merseyside sobre el Brighton and Hove Albion por la fecha 31 de la English Premier League, el director técnico ex Borussia Dortmund se refirió al gran nivel que está teniendo el futbolista campeón del mundo con la Selección argentina: "No tiene límites. Es un jugador súper importante para nosotros y un gran chico. Lo quería desesperadamente".