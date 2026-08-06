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Diego Forlán asumirá como entrenador de Uruguay y reemplazará a Marcelo Bielsa

Diego Forlán será presentado el lunes 10 como nuevo entrenador de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa. Debutará en septiembre con dos amistosos.

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2026 · 17:03hs
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Diego Forlán asumirá como entrenador de Uruguay y reemplazará a Marcelo Bielsa

Diego Forlán comenzará una nueva etapa en su carrera al asumir como entrenador de la selección uruguaya en reemplazo de Marcelo Bielsa. El exdelantero será presentado oficialmente el próximo lunes 10 y tendrá su estreno en la doble fecha FIFA de septiembre, cuando la Celeste dispute dos amistosos en Asia frente a Japón y Corea del Sur.

Debut con una gira por Asia

El estreno de Forlán como seleccionador será el jueves 24 de septiembre ante Japón en el Q&A Stadium Miyagi. Cuatro días más tarde, Uruguay volverá a presentarse para enfrentar a Corea del Sur, en una gira que también servirá como preparación para los próximos compromisos oficiales del combinado celeste.

Una leyenda de la Celeste

Antes de iniciar su carrera como entrenador, Diego Forlán dejó una huella imborrable como futbolista de la selección uruguaya. Disputó 112 partidos y convirtió 36 goles con la Celeste, además de conquistar la Copa América 2011. También fue una de las grandes figuras del histórico cuarto puesto obtenido por Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010. Su trayectoria incluye un destacado paso por Independiente antes de emigrar al fútbol europeo.

Diego Forlán Uruguay Marcelo Bielsa
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