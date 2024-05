La agenda de un domingo repleto de deporte para ver

La agenda de domingo viene cargada de acción en deportes, no solo en fútbol sino también en otras disciplinas. Aunque lo que sobresale es la continuidad de la fecha 3 de la Liga Profesional y la 17 en la Primera Nacional. A continuación, la grilla completa.

15:30 Huracán vs Instituto TNT SPORTS

17:30 Sarmiento (J) vs Ind Rivadavia ESPN Premium

17:45 Gimnasia (LP) vs Banfield TNT SPORTS

20:00 Independiente vs Vélez ESPN Premium

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Getafe vs Mallorca DGOESPN 4STAR +

11:15 Celta de Vigo vs Valencia DGODSPORTS / 1610

11:15 Las Palmas vs Alavés DGOESPN 4STAR +

16:00 Sevilla vs Barcelona DGODSPORTS / 1610

SERIE A

13:00 Atalanta vs Torino STAR +

13:00 Napoli vs Lecce DGOESPNSTAR +

15:45 Empoli vs Roma STAR +

15:45 Lazio vs Sassuolo STAR +

15:45 Hellas Verona vs Inter DGOESPNSTAR +

NBA – PLAYOFFS

21:00 Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves STAR +

PRIMERA NACIONAL

13:10 Ferro vs San Miguel TYC SPORTS

15:00 Dep. Madryn vs Atlanta

15:00 Brown (A) vs Gimnasia (S)

15:20 Dep. Morón vs Nueva Chicago TYC SPORTS

15:30 Almagro vs Mitre (SdE)

15:30 Dep. Maipu vs Quilmes

15:30 Guemes (SdE) vs Estudiantes (BA)

15:30 Alvarado vs Chacarita

15:30 All Boys vs Brown (PM)

15:30 Merlo vs Cañuelas

16:00 Patronato vs Arsenal

16:00 Gimnasia (J) vs Talleres (RdE)

16:00 Chaco For Ever vs Estudiantes (RC)

17:30 Racing (C) vs San Martin (T) TYC SPORTS

PRIMERA “B”

12:00 Dock Sud vs Liniers

15:30 Colegiales vs Comunicaciones DGODSPORTS / 1610

FÓRMULA 1

10:00 GP Mónaco – Carrera FOX SPORTSSTAR +

MOTO GP

05:45 GP Catalunya – Moto3 / Moto2 / MotoGP DGOESPNSTAR +

ROLAND GARROS

06:00 Primera Ronda DGOESPN 2ESPN 3STAR +

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

06:45 Argentina vs. India DGOESPN 4STAR +

09:00 Estados Unidos vs. Bélgica STAR +

SCOTTISH PREMIERSHIP (LIGA DE ESCOCIA)

08:00 Ross Country vs. Raith Rovers DGOFOX SPORTS

CARBURANDO

10:00 TCR Sudamericano DGOTYC SPORTS

VOLEY: NATIONS LEAGUE MASCULINO

10:00 Brasil vs. Italia STAR +

11:00 Turquía vs. Estados Unidos STAR +

17:30 Irán vs. Argentina DGOESPN 3STAR +

EFL CHAMPIONSHIP

10:30 Leeds vs. Southampton DGOFOX SPORTS

HOCKEY MASCULINO: FIH PRO LEAGUE

11:15 Bélgica vs. Irlanda STAR +

13:30 Argentina vs. India DGOESPN 4STAR +

INDY CAR INDIANAPOLIS 500

12:00 500 Millas de Indianapolis DGOESPN 3STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Fenerbahce vs. Instanbulspor DGOFOX SPORTS 3

HOCKEY FEMENINO: TORNEO METROPOLITANO

13:00 San Lorenzo vs. SIC STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

13:20 Brujas vs. Cercle Brugge DGOFOX SPORTS 2

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

13:30 Alcorcón vs. Valladolid STAR +

13:30 Villarreal II vs. Albacete STAR +

13:30 Tenerife vs. Amorebieta STAR +

13:30 Mirandés vs. Elche STAR +

13:30 Leganés vs. Sporting Gijón STAR +

13:30 Huesca vs. Racing Santander STAR +

13:30 Espanyol vs. Oviedo STAR +

13:30 Eldense vs. Levante STAR +

13:30 Eibar vs. Cartagena STAR +

13:30 Andorra vs. Burgos STAR +

13:30 Zaragoza vs. Racing Ferrol STAR +

EUROLIGA

15:00 Final DGODSPORTS+ / 1613

HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

15:00 Quilmes vs. San Fernando A STAR +

NHL CONFERENCE FINALS

16:00 Final de Conferencia – Game #3 DGOESPN 4STAR +

NASCAR XFINITY SERIES

19:00 Charlotte DGODSPORTS MOTOR / 1614

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 St. Louis Cardinals vs. Chicago Cubs DGOESPN 3STAR +