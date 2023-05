La agenda de un sábado cargado de deporte

La agenda de sábado llega con una batería de deportes para ver, donde sobresale la continuidad de la fecha 17 de la Liga y el debut de la Sub 20 en el Mundial

La agenda del sábado llega con una batería de opciones de deportes para ver, donde sobresale la continuidad de la fecha 17 de la Liga y el debut de la Sub 20 en el Mundial. Pero eso no es todo, acción en Europa y todo el polideportivo. ¡Mirá!

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00San Lorenzo vs Instituto ESPN Premium

21:30Lanús vs Newell's ESPN Premium STAR +

21:30Tigre vs Atlético Tucumán TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30Tottenham Hotspur vs Brentford STAR + / ESPN

11:00Bournemouth vs Manchester United STAR +

11:00Fulham vs Crystal Palace STAR +

11:00Liverpool vs Aston Villa STAR +

11:00Wolverhampton vs Everton STAR + / ESPN

13:30Nottingham Forest vs Arsenal STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00Girona vs Villarreal DIRECTV SPORTS

11:15Athletic Club vs Celta de Vigo DIRECTV SPORTS

13:30Almería vs Mallorca

13:30Getafe vs Elche DIRECTV SPORTS 2

16:00Barcelona vs Real Sociedad STAR + / ESPN

SERIE A

10:00Cremonese vs Bologna ESPN Extra STAR +

13:00Atalanta vs Hellas Verona STAR +

15:45 Milan vs Sampdoria STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30Hoffenheim vs Union Berlin STAR +

10:30Hertha Berlin vs Bochum STAR +

10:30Schalke 04 vs Eintracht Frankfurt ESPN 3 STAR +

10:30Werder Bremen vs Colonia STAR +

13:30Bayern Munich vs RB Leipzig ESPN 3 STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00Nantes vs Montpellier STAR +

16:00Lille vs Olympique Marseille ESPN Extra STAR +

NBA - PLAYOFFS

21:30LA Lakers vs. Denver Nuggets ESPN 2 STAR +

PRIMERA NACIONAL

11:00Nueva Chicago vs Alte Brown TYC SPORTS PLAY

14:00Def. Unidos vs San Martin (SJ) TYC SPORTS PLAY

14:00Agropecuario vs Alvarado TYC SPORTS PLAY

14:00Almagro vs Gimnasia (M) TYC SPORTS PLAY

14:00San Telmo vs Patronato TYC SPORTS PLAY

14:00Temperley vs Guemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

14:00Aldosivi vs Riestra TYC SPORTS PLAY

21:30Tristan Suarez vs Quilmes TYC SPORTS PLAY

21:30Chaco For Ever vs Atl Rafaela TYC SPORTS PLAY

21:30Ind Rivadavia vs Dep. Madryn TYC SPORTS PLAY

PRIMERA "B"

14:00Merlo vs Acassuso TYC SPORTS PLAY

ATP/WTA MASTERS 1000 - ROMA

08:00Semifinales masculinas ESPN 2 STAR +

14:00Final femenina STAR +

MUNDIAL SUB 20

15:00Guatemala vs. Nueva Zelanda DIRECTV SPORTS + / 1613 TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

15:00Estados Unidos vs. Ecuador DIRECTV SPORTS / 1610 TYC SPORTS PLAY

18:00Argentina vs. Uzbekistan DIRECTV SPORTS / 1610 TV PUBLICA TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY