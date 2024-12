La Asociación de Hockey premió a los más destacados de la temporada

El hockey local premió a sus protagonistas

La entrega de premios contó con la presencia de las destacadas jugadoras del hockey nacional, la santafesina Stefania Antoniazzi, formada en el Club Náutico El Quillá, actualmente en GEBA de Buenos Aires, y la tucumana Victoria Sauze, ex integrante del seleccionado argentino Las Leonas, que compitió en los Juegos Olímpicos de 2024, donde se consiguió la medalla de bronce.

El presidente de la ASH, junto a los miembros del concejo directivo, integrado por Patricio López, Albertina Pucheta e Ignacio Achkar, entre otros, destacaron el esfuerzo de los clubes, dirigentes, jugadores y jugadoras, entrenadores y árbitros, sin los cuales el deporte de la bocha no podría llevarse a cabo. Dejaron en claro que se seguirá trabajando junto a los clubes para seguir creciendo y mejorando este proceso, en un año que fue muy movido.

Hockey2.jpg Las autoridades de la ASH, encabezadas por el presidente, Pato López, participaron de la actividad. Prensa ASH

Entre las menciones, se entregaron distinciones a los mejores equipos del Torneo Dos Orillas, en la zona Campeonato, como han sido Banco, El Quillá y Santa Fe RC en primera; El Quillá, Santa Fe RC y La Salle en reserva; Santa Fe RC, El Quillá y CRAI en Sub 19; Rowing, Estudiantes, Santa Fe RC, El Quillá y CRAI en Sub 16; Santa Fe RC, Talleres, Rowing, CRAI y Banco en Sub 14; Rowing, El Quillá, Santa Fe RC y CRAI en Sub 12. También los elencos de la zona Ascenso A, Paracao, El Quillá Amarillo y Colón en Primera, como así también, Paracao, Talleres Blanco, CAE Blanco, Colón y El Quillá Amarillo en reserva. En el Ascenso B, fueron reconocidos Tilcara, Argentino, CAE Amarillo, EAC y Atlético Franck en Primera.

Hockey3.jpg El reconocimiento se concretó en el predio que la ASH posee en el polo deportivo del sur de la ciudad. Prensa ASH

Más reconocimientos a clubes y deportistas

En relación al Torneo Oficial, en la Zona Campeonato, se reconoció a El Quillá, CRAI y Banco Provincial en Primera, siendo Julia Ponzo de El Quillá con 14 la goleadora, y en reserva, El Quillá, Santa Fe RC y Banco, siendo Lucía Martín de SFRC con 11 la goleadora. En Sub 19, El Quillá, Santa Fe RC y Banco, siendo Amparo Mayoraz de SFRC la goleadora con 12, y en Sub 16, Santa Fe RC, CRAI y El Quillá, siendo Robertina Corti de CRAI la artillera con 24. En Sub 14, Santa Fe RC, El Quillá y CRAI, y en Sub 12, Santa Fe RC, El Quillá y Alma Juniors.

En Segunda División, por el torneo apertura fueron distinguidos Santa Fe RC, UNL y Cuervas, mientras que la valla menos vencida fue Santa Fe RC (5), y la goleadora, Daniela Brauer de UNL con 14 goles. En el Promocional Sub 19, CEC, El Quillá y Santa Fe Rugby, Lola Armúa de El Quillá con 4 la goleadora, y CEC la valla menos vencida (3). En Sub 16, CEC, CRAI y El Quillá, Constanza Durando de CRAI la goleadora, y CEC la valla menos vencida. En Sub 14, CEC, Nacional y Boca de Unidos, mientras que en Sub 12, Boca de Nelson, Santa Fe Rugby y CEC. En la segunda rueda, CEC, El Quillá y Santa FE Rugby en Sub 19, mientras que en Sub 16, CRAI, CEC y El Quillá.

Hockey4.jpg Stefi Antoniazzi y la ex Leona tucumana, Vicky Sauze, acompañaron la actividad organizada por la ASH. Prensa ASH

En Mamis Hockey se pudieron entregar los reconocimientos del Torneo Apertura, cuyas protagonistas fueron Colón, Legislatura y La Salle Jobson. La goleadora fue Carolina Alberto de Legislatura con 18 goles, y El Quillá, con 4, la valla menos vencida. En caballeros, en el Dos Orillas fueron reconocidos Rowing, El Quillá y La Salle en Primera, siendo Maximiliano Ortiz de La Salle con 13, y en reserva, El Quillá, Rowing y Talleres, con Tomás Alvarado de Rowing y Fernando Walemberg de El Quillá. En el Clausura, en Primera, Rowing, El Quillá y Estudiantes, siendo Lorenzo Bertone de El Quillá el goleador con 11.