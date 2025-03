La autocrítica de Bielsa: "Lo negativo es la falta de peligrosidad"

“ Lo negativo es la falta de peligrosidad que se hizo evidente. En los momentos que tuvimos dominio, no logramos traducirlo en situaciones de peligro”, reconoció.

A pesar del mal momento que atraviesa Uruguay, el entrenador destacó “los primeros 30 minutos de dominio ” y negó que la “Albiceleste” haya presentado un equipo suplente, asegurando que, salvo la ausencia del capitán Lionel Messi, “los jugadores que juegan y los que sustituyen son de la misma calidad”.

El técnico argentino también mostró su incomodidad ante algunas observaciones de la prensa. Cuando un periodista sugirió que Uruguay necesitaba mayor contención en el mediocampo, Bielsa fue tajante: “No comparto lo que dice. Detrás de Bentancur, Valverde y De Arrascaeta, hay una línea de cuatro defensas, con dos zagueros muy importantes y Olivera, que juega de titular en Nápoles ”.

Además, se refirió a la salida prematura de Giorgian De Arrascaeta, quien pidió el cambio antes del entretiempo por una molestia en el aductor: “Si hay algo que yo cuido es que no jueguen jugadores que corran riesgo por el antecedente inmediato de lesionarse ”.

LEER MÁS: Qué necesita Argentina para asegurar su boleto al Mundial 2026

El técnico de 69 años también desmintió los rumores sobre cambios tácticos imprevistos antes del partido: “Siempre la idea fue jugar con cuatro defensores. Hay un solo entrenamiento que se hace, los demás son de mantenimiento. Lo que usted me comenta no sucedió”.

Sobre el balance de las Eliminatorias, Bielsa rechazó la visión pesimista de los resultados recientes y retrucó con otra lectura: “Usted dice que sacamos seis puntos de 18. También podríamos decir que sacamos cuatro de seis contra Brasil y Colombia ”.

Por último, de cara al duelo del martes ante Bolivia en La Paz, el entrenador anticipó que realizará modificaciones en la alineación debido a las exigencias de la altura: “Seguramente no van a jugar jugadores que estuvieron ante Argentina. Algunos sí y otros no. Pero la altura no invalida nuestra posición de ir a ganar el partido y creer que podemos hacerlo ”.

Consciente del difícil presente de Uruguay, Bielsa asumió su responsabilidad: “Nuestro equipo está diseñado para defender sin dejar de atacar en ningún momento. Ahora hay que pensar en lo que se nos viene”.

El enfrentamiento entre Uruguay y Bolivia será este martes a las 17 (hora argentina) desde el estadio Municipal De El Alto.