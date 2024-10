La autocrítica de Gallardo tras la durísima derrota ante Mineiro

En la conferencia de prensa posterior al complicado encuentro de este martes que vivió el elenco millonario frente a los dirigidos por el argentino Gabriel Milito, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, “El Muñeco” confesó que no perdió las esperanzas de conseguir revertir la situación, pero fue realista al sostener que no será tarea fácil.

“No salió absolutamente nada de lo que planificamos e intentamos desarrollar en la previa. Cuando no fluye, es difícil hacer un análisis. Fuimos un equipo que sufrió en todas las líneas y con un rival con jerarquía lo pagás caro. No fuimos el equipo duro que queríamos ser”, aseveró.

River recibió un duro golpe cuando el cuadro brasileño convirtió dos goles en cinco minutos (el segundo y el tercero) para prácticamente sentenciar la serie.

Ante esto, el técnico más ganador en la historia del conjunto de Núñez, se mostró desilusionado por la imagen de su equipo ante los hinchas “Millonarios” que fueron a presenciar el cotejo en Belo Horizonte, Brasil.

“La gente acompañó de una manera increíble y hoy siento que no pudimos responderles. Ahora tendremos que resolver y jugar un partido perfecto en todas las líneas para intentar dar vuelta el resultado. Nada es imposible, pero hay que hacer un partido perfecto”, sentenció.

Gallardo sobre la lesión de Acuña en River

Por último, el DT del “Millonario” habló acerca de la lesión que sufrió Marcos Acuña, durante los movimientos precompetitivos, que lo marginó del partido y dio lugar para que Enzo Díaz ingresara en su lugar.

“Sufrió una molestia que no es ninguna lesión importante, pero si una inflamación sobre el tendón que le impedía desenvolverse con naturalidad. Probamos en la entrada en calor si podía mejorar, pero no pasó y no tenía sentido arriesgar si no estaba al cien por ciento para jugar un partido de estas características”, concluyó Gallardo.