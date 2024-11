La B Metropolitana definió las llaves del Reducido

Los equipos clasificados, se dieron a través de una tabla general que unía los puntos del Torneo Apertura y el Torneo Clausura, dejando a los campeones de cada campeonato, disputando una final por el primer ascenso y el perdedor, uniéndose a las semifinales del reducido.

LEER MÁS: Tiene día, hora y escenario el desempate de Talleres (RE) y Rafaela

Esta etapa se jugará a partidos de ida y vuelta al igual que la final entre el “Milrayitas” y el “Tricolor”, y aunque todavía no tiene fecha confirmada para los encuentros, ya están definidos los equipos que se cruzarán, donde el mejor ubicado culminará la serie de local.

El mejor posicionado de la tabla jugará ante el peor clasificado, dejando así los cruces como: 1 vs 6, 2 vs 5, 3 vs 4.

Cuartos de final - Reducido - B Metropolitana

Argentino (Q) vs Argentino (M)

Deportivo Armenio vs Dock Sud

Midland vs Excursionistas