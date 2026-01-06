Uno Santa Fe | Ovación | Gabigol

La barra brava de Santos le marcó la cancha a Gabigol en su regreso a Vila Belmiro

La presentación de Gabigol en Santos quedó atravesada por un tenso episodio con la barra, que interrumpió el acto y le exigió compromiso inmediato al delantero.

Ovación

Por Ovación

6 de enero 2026 · 11:40hs
El regreso de Gabriel “Gabigol” Barbosa a Santos estuvo lejos de ser una postal emotiva. En plena presentación oficial en Vila Belmiro, un grupo de integrantes de la barra del Peixe irrumpió el acto y le dejó un mensaje directo al delantero, marcando desde el inicio un clima de máxima exigencia deportiva.

Lo que debía ser un reencuentro cargado de recuerdos y aplausos mutó rápidamente en una escena incómoda. Ante dirigentes, periodistas y el propio futbolista, los hinchas organizados tomaron la palabra y expusieron su postura sin rodeos, dejando en claro que la historia pasada no garantiza indulgencias en el presente.

Un mensaje directo a Gabigol

Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas”, fue la frase que resonó en la sala de conferencias y quedó registrada en el video oficial del club. El episodio ocurrió en el corazón del estadio, un espacio simbólico que suele reservarse para anuncios protocolares y no para pases de factura públicos.

La escena rompió con el guion habitual de este tipo de actos y expuso una realidad ineludible: el retorno de Gabigol a Santos estará atravesado por la presión, el rendimiento inmediato y la obligación de ser determinante dentro del campo.

El regreso a Santos cargado con historia

A los 29 años, el delantero inicia su tercera etapa en Santos, esta vez a préstamo por una temporada tras su paso por Cruzeiro. En conferencia, el atacante intentó bajar tensiones al expresar su felicidad por “volver a casa” y remarcó su deseo de aportar goles y liderazgo tanto en el Campeonato Paulista como en el Brasileirao y los torneos internacionales.

Además, subrayó la ilusión de compartir nuevamente vestuario con Neymar, con quien supo conformar una sociedad ofensiva de alto impacto, basada en movilidad, desequilibrio y eficacia en el último tercio.

Números que explican la presión

Formado en el Peixe, Gabigol debutó como profesional en 2013 y fue transferido al Inter de Italia en 2016. Tras un regreso en 2018 y su posterior consolidación en otros clubes del fútbol brasileño, volvió a ponerse la camiseta blanca con una mochila cargada de antecedentes.

En Santos disputó 207 partidos oficiales, convirtió 83 goles y aportó 13 asistencias, registros que alimentan la expectativa popular. Sin embargo, el episodio en su presentación dejó una señal clara: la paciencia será corta y cada actuación estará bajo la lupa.

