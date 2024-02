La desubicada declaración de Pipo Gorosito luego de la suspensión

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1760430304043413582&partner=&hide_thread=false GOROSITO: "BRANDÁN CABECEA LA BOTELLA, PERO NO HAY POR QUÉ ARROJARLA"



El entrenador de #Tigre se refirió al botellazo que recibió el jugador de Chacarita y expresó que fue él quien buscó la agresión por la que el encuentro fue suspendido. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/QIhZ6QKdpC — TyC Sports (@TyCSports) February 21, 2024

Para luego ratificar: "Vi el video. No hay que tirar una cosa así pero no hay que cabecearla tampoco. No corresponde que tiren una cosa. Si nos hubiese pasado a nosotros sería exactamente lo mismo. Somos colegas de trabajo, adversarios y no enemigos. Pero mirá el video. No corresponde que tiren una cosa así".