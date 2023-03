La esposa de Dani Alves anunció la separación del brasileño

Posteriormente, y entre diversos cuestionamientos, la modelo expresó que eligió “como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta”, aclarando que en todo momento que ella lo necesitó, él estuvo ahí para apoyarla. Sin embargo, posteriormente señala: “Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos”.

En esta parte, la española menciona la dificultad que implicará para ella sacar de su mente a quien la ha acompañado por casi ocho años como pareja. Es aquí cuando procede a valorarse a sí misma y a destacar sus cualidades. “Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana” señaló.

Es aquí cuando, al mencionar lo “humana” que es, plantea por primera vez la idea de separarse del brasileño. “Tan humana que a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma” expresó Joana en su escrito.

En aquella sección del texto, la hispana de 29 años comienza a reflexionar sobre el amor, dando paso así a la confirmación definitiva sobre el mencionado quiebre. “Me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida” sentenció Sanz, agregando su firma al final de lo redactado.

El lateral continúa en prisión preventiva tras ser acusado por presunta violación a una mujer en una discoteca de Barcelona, lo cual ocurrió a principios de año.

De esta forma, el brasileño fue enviado a la prisión Brians 2 a la espera de que el caso llegue a un veredicto final. Durante el proceso, Alves contrató a un reconocido abogado de España, llamado Cristóbal Martell. El letrado ayudó a Lionel Messi en su momento cuando fue acusado por presunto fraude fiscal en 2016. Sin embargo, sus esfuerzos por sacar al carrilero de prisión preventiva no han dado resultados.