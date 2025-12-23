Uno Santa Fe | Ovación | Messi

La hermana de Messi tuvo un accidente de tránsito en Miami

La diseñadora se descompensó mientras manejaba y sufrió lesiones graves, pero se encuentra fuera de peligro.

23 de diciembre 2025
La hermana de Messi tuvo un accidente de tránsito en Miami

María Sol Messi, hermana del futbolista Lionel Messi, sufrió una descompensación mientras manejaba en la ciudad estadounidense de Miami y tuvo un accidente automovilístico, aunque ya está fuera de peligro.

La diseñadora sufrió la fractura de dos vértebras y otra en el talón, además de una quemadura y una lesión en la muñeca.

Con su salud como prioridad, María Sol tuvo que postergar su casamiento, organizado para el sábado 3 de enero en Rosario, y ya se encuentra rehabilitándose.

La familia Messi fue sacudida por una dura noticia en los últimos días, con la descompensación y el posterior accidente que sufrió María Sol, hermana menor del “10”.

El choque se dio mientras manejaba por las calles de Miami y le dejó como consecuencias la fractura de dos vértebras, una fractura en el talón, una quemadura grave y un golpe en la muñeca, aunque no puso su vida en peligro.

Qué dijo la mamá de Leo Messi sobre la salud de María Sol

Además, según declaró su madre, Celia Cuccittini, María Sol “está bien y ya está en Argentina”, mostrándose preocupada por cómo se filtró la noticia, siendo que su hija menor prefiere mantener su vida privada alejada de los medios.

Por parte de la familia no se brindaron más detalles de cómo fue el hecho, ni el motivo que hizo que María Sol perdiera la consciencia arriba del auto, con el deseo de mantener el mayor hermetismo posible ante una situación delicada.

Pasando a un segundo plano, su casamiento, con el entrenador de las inferiores del Inter Miami Julián Arellano, fue postergado de manera inmediata. El mismo iba a tener lugar en Rosario el 3 de enero y estaba ideado como un evento muy íntimo y familiar, contando con la presencia del campeón del mundo, aunque fue pospuesto por obvias razones.

Así, tanto ella como su familia pusieron a la salud como prioridad y esperaran a que la diseñadora pueda recuperarse de sus lesiones, además de estar emocionalmente preparada para uno de los momentos más importantes de su vida.

