La insólita y explosiva razón por la que Cocca renunció a Talleres sin siquiera haber debutado

En diálogo con el medio TyC Sports, Cocca aseguró que “no hubo un conflicto, me di un abrazo con Fassi (el presidente de Talleres), los jugadores y la gente que trabaja en el club”, y explicó: “Entendieron que no pudieron cumplir con ese escenario, que no es que solo yo lo había planteado, era el objetivo de todos y sabiendo que es fútbol, pero si traes refuerzos con tiempo vas a tener más chances de que el equipo funcione”.