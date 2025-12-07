Uno Santa Fe | Ovación | Fórmula 1

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

El británico Lando Norris (McLaren) se consagró campeón de Fórmula 1 por primera vez en su carrera luego del tercer puesto obtenido en Abu Dhabi

7 de diciembre 2025 · 13:08hs
La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

El británico Lando Norris (McLaren) se consagró campeón mundial de Fórmula 1 por primera vez en su carrera luego del tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Abu Dhabi. Hasta la temporada 2024, un total de 34 pilotos diferentes habían ganado el Campeonato Mundial de Pilotos.

• LEER MÁS: Colapinto se despidió de la temporada de la F1 con un último puesto en Abu Dhabi

El primer campeón mundial fue Giuseppe Farina en 1950, y el campeón actual es Max Verstappen. Michael Schumacher y Lewis Hamilton ostentan el récord de más títulos, con siete campeonatos cada uno.

Este año, Norris se sumó a la extensa lista luego de una temporada inolvidable en la que aventajó por solo dos puntos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien iba por su quinta corona consecutiva.

Todos los pilotos campeones de la Fórmula 1

Giuseppe Farina (Italia)

Alberto Ascari (Italia)

Juan Manuel Fangio (Argentina)

Mike Hawthorn (Reino Unido)

Jack Brabham (Australia)

Phil Hill (Estados Unidos)

Graham Hill (Reino Unido)

Jim Clark (Reino Unido)

John Surtees (Reino Unido)

Denny Hulme (Nueva Zelanda)

Jackie Stewart (Reino Unido)

Jochen Rindt (Austria)

Emerson Fittipaldi (Brasil)

James Hunt (Reino Unido)

Niki Lauda (Austria)

Mario Andretti (Estados Unidos)

Jody Scheckter (Sudáfrica)

Alan Jones (Australia)

Nelson Piquet (Brasil)

Keke Rosberg (Finlandia)

Alain Prost (Francia)

Ayrton Senna (Brasil)

Nigel Mansell (Reino Unido)

Michael Schumacher (Alemania)

Damon Hill (Reino Unido)

Jacques Villeneuve (Canadá)

Mika Häkkinen (Finlandia)

Kimi Räikkönen (Finlandia)

Fernando Alonso (España)

Jenson Button (Reino Unido)

Sebastian Vettel (Alemania)

Lewis Hamilton (Reino Unido)

Nico Rosberg (Alemania)

Max Verstappen (Países Bajos)

Lando Norris (Reino Unido)

