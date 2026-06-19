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Aprehendieron a una madre por entregarle un arma a su hijo para que la trasladara en Barrio San Lorenzo

El menor fue interceptado con un revólver calibre 22 cargado. Otro adolescente que lo acompañaba llevaba un arma blanca casera.

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de junio 2026 · 09:59hs
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Aprehendieron a una madre por entregarle un arma a su hijo para que la trasladara en Barrio San Lorenzo

Una mujer de 39 años fue aprehendida este jueves por la tarde en la ciudad de Santa Fe, señalada como la persona que le había entregado un arma de fuego a su hijo menor de edad para que la trasladara por la vía pública. El hecho, cuyas causas son materia de investigación policial y judicial, derivó en el secuestro de un revólver calibre 22 corto cargado con municiones y un arma blanca de fabricación casera.

La alerta se originó a partir de llamados de vecinos a los operadores de turno de la central de emergencias 911, quienes informaron sobre la presencia de un menor armado en un sector del barrio San Lorenzo.

Minutos después, oficiales de la Policía de Acción Táctica (PAT) llegaron al lugar e iniciaron un operativo de búsqueda, con la colaboración de distintas dependencias policiales.

Interceptaron al menor

Como resultado de las tareas desplegadas, los oficiales localizaron e interceptaron a un adolescente en inmediaciones de las calles Aguado y Amenábar. Durante la requisa preventiva, los policías secuestraron un revólver calibre 22 corto, marca Folgore, cargado con municiones.

El menor manifestó que el arma le había sido entregada por su madre para que la trasladara y la entregara a otra persona, presuntamente luego de un conflicto familiar.

Otro menor con un arma blanca

Durante el mismo procedimiento, los policías identificaron a otro adolescente que acompañaba al primero. En su poder le secuestraron un arma blanca de fabricación casera de aproximadamente 20 centímetros de longitud. Además, los efectivos incautaron dos teléfonos celulares que quedaron a disposición de la investigación.

Con los elementos reunidos durante el operativo, los policías aprehendieron a la mujer de 39 años, señalada como quien le había entregado el arma de fuego al menor.

Encubrimiento, el delito imputado

Lo actuado por los oficiales de la PAT fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio aviso al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El representante del MPA ordenó que la mujer aprehendida siguiera privada de su libertad, que fuera revisada en su integridad física en Medicina Legal, que se procediera a su identificación y que se le formara causa por encubrimiento. El menor aludido fue entregado a sus progenitores.

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