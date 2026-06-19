La lluvia de dólares que espera Unión por las ventas de Del Blanco y Profini

El Tatengue se prepara para concretar dos ventas que podrían superar los cinco millones de dólares. Los ingresos aparecen como fundamentales para afrontar compromisos económicos pendientes y reordenar las finanzas del club.

En Unión hay expectativa, cautela y también necesidad. Mientras el plantel continúa con la preparación para el segundo semestre bajo las órdenes de Leonardo Madelón, la dirigencia sigue de cerca dos operaciones que podrían cambiar significativamente el panorama económico de la institución.

Mateo Del Blanco y Rafael Profini están muy cerca de emigrar al fútbol del exterior y sus transferencias podrían representar un ingreso superior a los cinco millones de dólares para las arcas rojiblancas.

Por eso no sorprende que ambos futbolistas sigan trabajando de manera diferenciada, en medio de negociaciones que atraviesan etapas decisivas.

Del Blanco, desde Unión rumbo a Francia

El caso más avanzado parece ser el de Mateo Del Blanco. El lateral izquierdo, una de las grandes apariciones surgidas de las inferiores tatengues, tiene serias chances de continuar su carrera en Racing de Estrasburgo, club que milita en la Ligue 1 de Francia y que pertenece al mismo grupo empresario propietario del Chelsea de Inglaterra.

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La cláusula de rescisión del futbolista está fijada en 2,5 millones de dólares limpios para Unión, cifra que desde el entorno de la negociación consideran accesible para el mercado europeo. Este fin de semana incluso podría viajar rumbo a dicho país.

Con apenas 22 años, Del Blanco se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo y ahora aparece frente a la posibilidad de dar el salto al Viejo Continente.

Profini, con destino ucraniano

La otra gran negociación tiene como protagonista a Rafael Profini. El mediocampista despertó el interés del Metalist de Ucrania, que estaría dispuesto a desembolsar alrededor de tres millones de dólares para quedarse con su ficha.

Sin embargo, Unión busca que la operación contemple un detalle fundamental: conservar el 20% de los derechos económicos del futbolista pensando en una futura transferencia.

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La dirigencia considera que Profini todavía tiene un importante margen de crecimiento y que resignar la totalidad del pase sería perder una oportunidad de negocio a largo plazo.

Un alivio para una economía exigida de Unión

La necesidad de concretar ventas no pasa únicamente por una cuestión deportiva. En los últimos meses Unión acumuló distintos compromisos económicos que obligan a buscar ingresos frescos.

Entre ellos aparecen obligaciones pendientes por las compras de los pases de Agustín Colazo y Maizon Rodríguez, además de diferentes deudas vinculadas a la estructura diaria del club.

También tomaron estado público algunos reclamos de trabajadores y sectores vinculados a otras disciplinas. El fútbol femenino expuso recientemente retrasos económicos, mientras que el básquet continúa afrontando los costos que demandó la participación en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional.

En ese contexto, los recursos provenientes de las ventas aparecen como una herramienta indispensable para equilibrar las cuentas.

No solo Del Blanco y Profini

La dirigencia rojiblanca también aguarda otros ingresos que podrían fortalecer aún más la tesorería. Por un lado, Unión continúa reclamando montos que considera pendientes por las transferencias de Adrián Balboa y Juan Ignacio Nardoni realizadas por Racing.

Además, resta percibir una cuota correspondiente a la venta de Joaquín Mosqueira a Talleres. A eso se suma la expectativa por la posible ejecución de la opción de compra de Thiago Cardozo por parte de Belgrano.

Un mercado que puede cambiar el escenario

Mientras Madelón espera definiciones para planificar el plantel que afrontará la segunda mitad del año, en la sede de Unión saben que las próximas semanas serán determinantes.

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Del Blanco y Profini representan hoy las principales cartas económicas del club y sus salidas podrían generar un ingreso millonario que permita afrontar obligaciones, ordenar las finanzas y encarar el futuro con un margen de maniobra mucho más amplio.

Por ahora, ambos siguen entrenándose en Casa Unión. Pero todo indica que sus días con la camiseta rojiblanca están entrando en la cuenta regresiva.