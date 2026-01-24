La Maratón Santa Fe-Coronda ingresó en la cuenta regresiva

Víctor Rosso, presidente de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda sobre el recorrido de la competencia, aseguró que: "Tendrá el plus de poder pasar por la cortada de Sauce Viejo".

Cada vez falta menos para ver a los titanes de las aguas abiertas en nuestra región. Lo harán el domingo 1° de febrero en la 48° edición de la Maratón Santa Fe-Coronda . Cabe recordar que nuevamente, y por segundo año consecutivo, la Maratón Santa Fe-Coronda será parte de la Copa Santa Fe. A su vez, marcará el inicio del calendario oficial de la competición deportiva de la Provincia.

En cuanto a los competidores, la tradicional competencia, conocida como la “más linda del mundo”, se desarrollará el primer domingo del mes de febrero con la participación de distintos países. El evento internacional contará con la actuación de 18 nadadores. Del total, 15 pertenecen a la rama masculina y 3 a la femenina. Los competidores, unirán la costanera santafesina con la corondina, representan a Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Italia, Ecuador, Francia y España.

"Para nosotros faltan horas, por más que hace meses que venimos trabajando" arrancó señalando Víctor Rosso. El presidente de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda manifestó que "nos volvemos para la organización de una competencia que es de todos los santafesinos. Yo hace treinta años que estoy organizando, pero siempre la que viene es como si fuese la primera. Siempre buscamos trabajar y organizar para que todo salga bien".

El presidente de la AMARC afirmó que "hay mucha gente detrás de nosotros que está colaborando, es una comisión, un equipo de colaboradores, para que sea una verdadera fiesta del río, como todos decimos y como todos anhelamos.

En cuanto al recorrido, el dirigente confirmó que "Vado no vamos a tener por la obra del puente carretero, pero vamos a contar con una perlita, y es que se abrió la cortada de Sauce Viejo, que hace tantos años estaba cerrada, y para nosotros, pasar por ahí es muy lindo. Para la gente de la zona tiene un condimento especial, y es espectacular".

"Cada año nos tratamos superar. Lo que funciona se deja y lo que no, se cambia. Siempre vamos buscando renovando ideas, renovando gente para que siga teniendo y generando lo que todos los años produce, que es el interés de los santafesinos, y de todos los que vienen desde diferentes puntos a vivirla y disfrutarla" explicó el sucesor de Ignacio Páez.

En relación a la cantidad de nadadores confirmó que "son 18 nadadores, de las cuales son 3 damas. Hay varios representantes argentinos, y también santafesinos. Están el chico de Gálvez, Aquiles Balaudo, y también Martín Carrizo. También está Mayte Puka, y por supuesto que viene la italiana, que será un lindo duelo con nuestra rionegrina. Ella le ganó allá, y la italiana, lo querrá hacer acá. Un duelo deportivo, que le va a poner un tinte especial a la prueba".

Para la organización de la prueba fue una semana particular ya que se produjo la renuncia de Diego Degano, y sobre esto Rosso fue claro y señaló que "esto no cambia en nada, no hubo ningún problema, es por una razón personal. Pasa que como también tenemos la parte de aficionados, y es algo complicado organizar las dos. Entonces nos hemos dividido, la gente que organiza una y la que trabaja con la otra".